21 de fevereiro de 2022

Cansado de não poder ouvir suas músicas do TikTok favoritas? Então saiba que agora você pode com o aplicativo do Snaptube!

Caso você ainda esteja com dúvidas se é realmente possível converter um vídeo para áudio, saiba que sim, você consegue converter sem nenhuma complicação e de forma totalmente gratuita!

Diga adeus aos apps que só te traziam dor de cabeça e as centenas de anúncios que você era obrigado a assistir pois com o nosso rápido tutorial para Baixar Vídeos do TikTok você terá a liberdade para assistir vídeos e ouvir músicas quando quiser!

Ficou interessado? Então continue lendo e descubra como converter MP4 em MP3 agora mesmo!

Porque baixar vídeos do TikTok em MP3?

Certo, você já entendeu que é sim possível baixar vídeos do TikTok como MP3. Mas, de qualquer forma, para que você deveria fazer isso?

Ao salvar de forma comum, dentro da própria plataforma ou até mesmo enviando em uma mensagem para alguém, você não consegue acessar o conteúdo offline ou até mesmo acabará esquecendo onde salvou e perderá ele para sempre.

Portanto, independente da rede social de sua escolha, sempre é bom ter uma forma de salvar seus vídeos ou músicas favoritas para poder curtir elas offline e ter acesso à elas quando e onde quiser.

Passo-a-passo: como usar um conversor de vídeo para baixar TikTok em MP3

Antes de tudo, é preciso que você escolha o vídeo que deseja fazer a conversão para MP3. Para isso, basta acessar o app ou site do TikTok, procurar por seus vídeos favoritos e então selecioná-los. Se fez essa parte, então já pode seguir para o nosso tutorial rápido para baixar em MP3:

Etapa 1) Copie o link URL do vídeo

Depois de ir até o app ou site oficial do TikTok e escolher o seu vídeo, é preciso que você copie o link URL do mesmo. Mas, calma, não precisa ficar confuso! Fazer isso é fácil e muitas plataformas já contam com uma opção específica para copiar o link. No TikTok, basta copiar pela barra de endereço ou utilizar o botão de compartilhar.

Etapa 2) Acesse o Snaptube

Com o link já copiado, abra o app para celular do Snaptube e cole o URL do vídeo na barra de pesquisas do aplicativo. Caso não tenha ele ainda, basta seguir o tutorial para baixá-lo e o download será feito em alguns instantes.

Etapa 3) Escolha o formato e a resolução

Neste último passo, basta apenas você selecionar o formato e resolução que se encaixem no que você precisa para baixar video tik tok Iphone. Caso você esteja com dúvidas, saiba que o Snaptube oferece uma lista com várias opções para você poder escolher de forma livre.

Escolheu tudo da forma certinha? Então é só esperar alguns segundos para que o download seja concluído e logo você poderá ter o arquivo MP3 do seu vídeo do TikTok favorito em seu celular.

Agora que você já conseguiu converter o vídeo do TikTok para MP3, você pode fazer o que quiser! Crie playlists inteiras de músicas, envie músicas para os amigos e familiares ou até mesmo adicione os áudios em seus próprios vídeos. Aqui, basta um pouquinho de criatividade!

