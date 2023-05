Tecnologia Como compactar um vídeo sem perder qualidade

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











É possível compactar um vídeo de forma simples e sem comprometer a qualidade da gravação. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enviar vídeos para amigos ou compartilhá-los em redes sociais pode se tornar um desafio quando o tamanho do arquivo é muito grande. Felizmente, é possível compactar um vídeo de forma simples e sem comprometer a qualidade da gravação.

Por que vídeo comprimido perde qualidade?

Durante a compactação, é possível haver diminuição na qualidade do vídeo devido à aplicação de técnicas de compressão. Isso pode resultar, por exemplo, em imagens borradas e cores menos precisas.

No entanto, configurações adequadas e codecs especializados ajudam a reduzir o prejuízo após a compactação e a obter um resultado muito próximo ao arquivo original.

Por isso, é importante realizar ajustes de compressão como resolução e taxa de bits conforme a sua preferência ou necessidade.

Como compactar um vídeo

1. Pelo Clideo

O Clideo é um utilitário de compressão gratuito que oferece uma interface simples e funciona online, direto do navegador. Ele também conta com aplicativos para celular (Android | iOS).

A ferramenta suporta uma variedade de formatos de arquivo, incluindo MP4, WMV e AVI, e realiza uma compressão eficiente, mas sem opções de personalização.

Acesse o Clideo em um navegador de internet (clideo.com); Selecione “Escolher arquivo”; Escolha no vídeo que deseja compactar; Aguarde até que o vídeo seja enviado para a ferramenta e compactado; Pressione o botão “Baixar’ para obter o vídeo compactado.

2. Pelo HandBrake

O HandBrake é uma poderosa ferramenta de compressão de vídeos de código aberto com recursos avançados para compactação. Ele suporta os principais codecs atuais e está disponível para computadores com Windows, macOS e Linux.

Com essa ferramenta, você pode ajustar parâmetros como resolução, taxa de bits e codec para reduzir o tamanho do arquivo sem comprometer a qualidade.

Acesse o site do HandBrake (handbrake.fr); Clique em “Download HandBrake” para baixá-lo em seu dispositivo; Após a instalação, inicie o programa; Arraste e solte o vídeo no programa ou clique em “Arquivo” para encontrá-lo; Ajuste alguns parâmetros comuns para a compressão: Em “Perfil”, escolha a resolução para o vídeo; Em “Formato”, selecione o formato que deseja salvar o vídeo; Em “Dimensões”, estabeleça um limite de resolução. Clique em “Iniciar Conversão” para obter o vídeo comprimido.

3. Pelo inShot

O inShot é um aplicativo bastante utilizado para edição de imagens e vídeos em dispositivos Android e iOS. Pelo aplicativo, é possível realizar ajustes de corte para diminuir a duração do vídeo e reduzir a resolução e a taxa de FPS. Assim, o arquivo final ficará com tamanho menor em comparação à mídia original.

Abra o inShot em seu dispositivo (Android | iOS); Toque em “Vídeo”; Selecione um vídeo do seu celular para edição; Escolha a aba “Pré-corte”; Faça ajustes de corte no vídeo; Toque no botão de compartilhar, no canto superior direito da tela; Diminua a resolução, o FPS e escolha o formato de vídeo MP4. Selecione “Salvar” para obter o vídeo na galeria do celular.

Onde usar um vídeo compactado?

Ao comprimir um vídeo, o arquivo terá um tamanho significativamente menor em relação à versão original. Isso os torna mais fáceis de compartilhar e visualizar em diferentes dispositivos. Então, você pode aproveitar essa vantagem em diversas ocasiões, como: Enviar para páginas da web; Compartilhar com amigos em redes sociais e aplicativos de mensagem (WhatsApp, Telegram); Inserir em anexo de e-mails; Economizar espaço de armazenamento em celulares e em computadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/como-compactar-um-video-sem-perder-qualidade/

Como compactar um vídeo sem perder qualidade

2023-05-19