Política Veja como eleitores de Bolsonaro e Lula de 2022 dizem que vão votar nas eleições deste ano em 22 capitais

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Candidatos do PL e aliados detêm a maior fatia de intenção de votos dos eleitores de Bolsonaro em 10 de 22 capitais. Foto: Reprodução

O PL de Jair Bolsonaro e o PT de Luiz Inácio Lula da Silva vão disputar as eleições municipais em todas as capitais. Entretanto, os candidatos desses dois partidos – ou que são apoiados por eles – contam com apenas parte do eleitorado do presidente e de seu antecessor, segundo dados das pesquisas da Quaest de 22 capitais (nas demais não há pesquisas divulgadas pela consultoria) .

Candidatos do PL e aliados detêm a maior fatia de intenção de votos dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) em 10 de 22 capitais, apontam pesquisas da Quaest. Já os candidatos do PT ou de aliados têm a maior parcela dos eleitores de Lula em 6 delas.

A Quaest perguntou aos eleitores em quem eles iriam votar em 2024 e, entre outras coisas (como a religião), perguntou em quem eles votaram no 2º turno da eleição presidencial em 2022;

Com isso, é possível saber qual é a intenção de voto dos eleitores que votaram em Lula (PT) ou em Bolsonaro (PL) naquele ano. Os candidatos do PT (ou que são de outro partido, mas têm o PT na coligação) ficam com a maior fatia das intenções de voto entre os eleitores de Lula em 6 das 22 capitais: Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em outras 11, a maior fatia dos eleitores de Lula declara voto em outros candidatos :Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Florianópolis, Porto Velho, Salvador, Campo Grande, João Pessoa, Macapá, Maceió (onde a maioria, 66%, diz que vai votar no candidato do PL) e Manaus.

Nas outras 5 (Belém, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza e Vitória) há empate técnico – a fatia dos eleitores de Lula que dizem votar no candidato do PT (ou de um aliado do partido) é semelhante à dos que declaram voto em outro candidato.

Os candidatos do PL (ou que têm o partido na coligação) têm a maior fatia das intenções de voto entre os eleitores do presidente em 10 capitais: Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Porto Alegre, Porto Velho, Rio Branco e Salvador.

Em outras 7, a maior fatia dos eleitores de Bolsonaro declara voto em outros candidatos e não no do PL (ou que é apoiado pela legenda): Recife (onde 70% dizem que vão votar no candidato do PSB, que tem o PT na aliança) , Rio de Janeiro, João Pessoa, Macapá, Manaus, Vitória e Campo Grande.

Nas outras 6 ( Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia e São Paulo), há empate técnico – a fatia dos eleitores de Bolsonaro que dizem votar no candidato do PL (ou apoiado pelo partido) é semelhante à dos que declaram voto em outro candidato.

Diretor da Quaest, Felipe Nunes afirma que a identificação do eleitor com Lula ou Bolsonaro ocorrida em 2022 não necessariamente se transfere para os partidos de cada um.

“A polarização nacional de 2022 foi construída por medo. Metade do país estava com medo da volta do PT ao poder, enquanto a outra metade tinha medo da continuidade do Bolsonaro. Também havia uma grande identificação com os dois presidentes. Eram ligações pessoais, que encontraram unidade e coesão no medo e que começaram a transbordar para o nosso dia a dia. Mas não necessariamente essa identidade é transferida para partidos. Essa conexão acontece quando o candidato tem as mesmas características que as duas referências e quando a disputa gera medo de que um dos dois lados rejeitados pelo outro lado tem chance de vencer”, aponta o diretor. As informações são do portal de notícias G1.

2024-09-05