Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

O Rio Grande do Sul é o Estado que mais vai sentir os efeitos da redução nas precipitações. Foto: Joel Vargas/PMPA

O Brasil segue com a atuação do fenômeno Lã Niña neste mês de fevereiro, conforme o Climatempo. O fenômeno tende a diminuir a chuva sobre parte do Centro-Sul do Brasil, e o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vai sentir os efeitos dessa redução nas precipitações.

Praticamente todo o RS deve ficar com chuva abaixo da média, e os maiores desvios, ou seja, onde a chuva vai ocorrer de maneira ainda mais escassa, serão vistos no Sul, Extremo sul e Campanha gaúcha e na Fronteira Oeste do Estado. Nestas áreas pode chover cerca de 100 a 200mm abaixo do esperado.

Temperaturas

Como devemos ter um mês com chuva abaixo da média e atuação do fenômeno Lã Niña, as temperaturas tendem a ficar acima da média no Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste e noroeste do Estado, os desvios podem ser de 2 a 4ºC acima do normal nestas áreas.

Efeito da Estiagem nas atividades agrícolas

Mais de 253 mil propriedades de 9.600 localidades do Rio Grande do Sul sofrem com os efeitos da estiagem, situação essa que deixa 22 mil famílias sem acesso à água, segundo a Emater/RS-Ascar.

Em todo o Estado, 92.800 produtores de milho e 82.400 produtores de soja registram perdas e muito.s recorrem ao Proagro. A produção leiteira também tem registrado perdas em 27.289 propriedades gaúchas.

