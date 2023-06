Política Como foi a noite de Bolsonaro antes do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente esteve com parlamentares do PL na festa de aniversário da ex-apresentadora da Jovem Pan Zoe Martinez. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Horas antes do início da sessão dessa quinta-feira (29) do julgamento da ação que pode o tornar inelegível, Jair Bolsonaro (PL) compareceu a um evento em Brasília na noite de quarta (28). O ex-presidente esteve na celebração de aniversário da ex-apresentadora da Jovem Pan e atual filiada do PL, Zoe Martinez.

Na ocasião, ex-presidente esteve ao lado de políticos da sigla como o senador Jorge Seif (SC), os deputados federais Bia Kicis (DF), Nikolas Ferreira (MG) e Eduardo Bolsonaro (SP) a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Nas redes sociais, Zoe disse que Michelle trouxe o seu “melhor presente” e afirmou que a ex-primeira-dama teria o “arrastado” para a festa.

“Consegui trazer Jair na festa de aniversário porque ele não é da noite”, brinca a ex-primeira-dama.

Em seguida, a ex-apresentadora questiona o real motivo dele ter comparecido ao evento:

“Eu vim pra te ver”, diz Bolsonaro, aos risos.

Na manhã dessa quinta, o ex-presidente embarcou para o Rio de Janeiro, de onde acompanhará o julgamento. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter atacado o sistema eleitoral em reunião com embaixadores em julho do ano passado.

Zoe Martinez deixou a Jovem Pan ainda no ano passado e foi convidada para se filiar ao partido pela própria ex-primeira-dama que, no dia que assumiu a presidência do PL Mulher, afirmou que ela deveria entrar para a política:

“Olha Zoe, eu acho que você já pode se filiar e vir como candidata”, disse Michelle em sua posse.

Sessão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) continuou na manhã dessa quinta o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com o placar de 3 a1 pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos, a sessão foi suspensa e será retomada nesta sexta (30), às 12h.

A sessão foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Ele inaugurou uma divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro.

Em seguida, votaram os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, pela condenação do ex-presidente. Na última terça (27), o relator, ministro Benedito Gonçalves, já havia votado por condenar Bolsonaro, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Com relação às acusações contra o vice da chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, todos os quatro ministros votaram pela rejeição da denúncia. Dessa forma, já há maioria para absolvê-lo.

Faltam os votos da ministra Cármen Lúcia, e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do tribunal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/como-foi-a-noite-de-bolsonaro-antes-do-julgamento-no-tribunal-superior-eleitoral/

Como foi a noite de Bolsonaro antes do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral

2023-06-29