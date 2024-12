Mundo Como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta se apressar em ajudar a Ucrânia antes da chegada de Donald Trump ao poder

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

O governo Biden está gastando cada dólar disponível para reforçar as defesas da Ucrânia antes de deixar o cargo. (Foto: Casa Branca/Divulgação)

A guerra entre a Ucrânia e seus invasores russos se intensificou antes da posse de Donald Trump, com o presidente Joe Biden apressando o envio de bilhões de dólares a mais em ajuda militar antes que o apoio dos EUA às defesas de Kiev seja questionado sob o novo governo.

Rússia, Ucrânia e seus aliados globais estão se esforçando para colocar suas respectivas forças na melhor posição possível para quaisquer mudanças que Trump possa trazer à política americana para esta guerra que já dura quase 3 anos. O presidente eleito insistiu nos dias mais recentes que a Rússia e a Ucrânia imediatamente chegassem a um cessar-fogo e disse que a Ucrânia provavelmente deveria se preparar para receber menos ajuda militar dos EUA.

Nas linhas de frente da guerra, as forças da Ucrânia estão cientes da rápida aproximação da presidência de Trump e do risco de perder seu maior apoiador.

Se isso acontecer, “aquelas pessoas que estão comigo, na minha unidade, não vão recuar”, disse à reportagem um comandante de companhia de drones de ataque ucraniano, lutando na região de Kursk, na Rússia, com a 47ª Brigada, por telefone.

“Enquanto tivermos munição, enquanto tivermos armas, enquanto tivermos algum meio para derrotar o inimigo, lutaremos”, disse o comandante, que atende pelo seu codinome militar, Hummer. Ele falou sob condição de não ser identificado pelo nome, citando regras militares ucranianas e preocupações com a segurança.

“Mas, quando todos os meios acabarem, é necessário entender que seremos destruídos muito rapidamente”, disse ele.

O governo Biden está gastando cada dólar disponível para reforçar as defesas da Ucrânia antes de deixar o cargo em seis semanas, anunciando mais de 2 bilhões de dólares em apoio adicional desde que Trump venceu a eleição presidencial no mês passado.

Os EUA enviaram um total de 62 bilhões de dólares em ajuda militar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. E mais ajuda está a caminho.

O governo está se preparando para dispensar a parcela dos EUA de um empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, apoiado por ativos russos congelados, antes que Biden deixe a Casa Branca, disseram autoridades dos EUA. Eles disseram que os EUA e a Ucrânia estão em “estágios avançados” de discussão dos termos do empréstimo e perto de executar os US$ 20 bilhões do empréstimo maior que os EUA estão apoiando.

Biden também rebaixou os critérios para a Ucrânia usar mísseis americanos de longo alcance contra alvos militares em áreas mais profundas da Rússia, após meses recusando esses apelos por medo de provocar a Rússia a entrar em uma guerra nuclear ou atacar o Ocidente. Ele também permitiu recentemente que a Ucrânia empregasse minas antipessoais, proibidas por muitos países.

Biden e seus principais assessores, no entanto, estão céticos de que permitir o uso mais livre de mísseis de longo alcance mudará a trajetória mais ampla da guerra, de acordo com dois altos funcionários do governo que falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações internas.

Mas o governo tem pelo menos uma medida de confiança de que seu esforço, combinado com o forte apoio europeu contínuo, significa que Biden deixará o cargo tendo dado à Ucrânia as ferramentas de que precisa para sustentar sua luta contra a Rússia por algum tempo, disseram as autoridades.

O suficiente para resistir, mas não o suficiente para derrotar as forças do presidente russo Vladimir Putin, de acordo com a Ucrânia e alguns de seus aliados.

Mesmo agora, “o governo Biden tem sido muito cuidadoso para não se ver diante da possibilidade de um Putin derrotado ou uma Rússia derrotada” por medo do tumulto que isso poderia trazer, disse o general aposentado Philip Breedlove, ex-comandante supremo aliado da Otan. Ele critica o ritmo cauteloso de Biden no apoio militar à Ucrânia.

Eventos longe das linhas de frente no fim de semana mais recente demonstraram o impacto da guerra nas forças armadas da Rússia.

Biden disse que era mais uma evidência de que o apoio dos EUA ao presidente ucraniano Volodmir Zelenski estava desgastando o exército russo. (Estadão Conteúdo)

