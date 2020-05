Economia Como será o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial; acompanhe

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Foto: Reprodução/YouTube O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto explicaram, na tarde desta sexta-feira (15), no Palácio do Planalto, detalhes de como será o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial.

Também participaram do evento, o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto; a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Thomé; e o vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa, Cláudio Salituro.

Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.

A Caixa Econômica Federal começará a creditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira (18), informou o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (14).

Governo divulga calendário da segunda parcela do auxílio emergencial

O Ministério da Cidadania divulgou, nesta sexta-feira (15), o calendário de pagamento e saques da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, pago em três parcelas, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A portaria com as datas foi publicada no Diário Oficial da União.

Bolsonaro sanciona com 11 vetos lei que altera auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro vetou a inclusão de categorias profissionais para o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, o socorro financeiro pago pelo governo aos trabalhadores informais afetados pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19 no País. A lei com mudanças no auxílio emergencial foi sancionada com 11 vetos e publicada nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial da União.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia