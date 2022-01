Economia Companhia aérea argentina Flybondi retoma rotas para o Brasil

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Após quase dois anos sem voos internacionais devido à pandemia de covid-19, a companhia retomou o destino de Florianópolis (SC). (Foto: Divulgação)

A companhia aérea de baixo custo Flybondi está retomando operações entre Argentina e Brasil, com planos de aumentar as rotas ao longo do ano, informou a empresa em comunicado nesta terça-feira (4). Após quase dois anos sem voos internacionais devido à pandemia de covid-19, a companhia retomou o destino de Florianópolis (SC), com seis voos semanais para a primeira quinzena do mês, subindo para oito voos por semana na segunda quinzena de janeiro.

Já para o Rio de Janeiro, haverá dois voos semanais na primeira quinzena e quatro na segunda metade do mês. São Paulo terá dois voos semanais durante todo o mês.

A companhia aérea opera rotas diretas para o Brasil a partir do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Segundo a empresa, mais de 2,4 mil pessoas já voaram internacionalmente com a Flybondi desde o reinício das suas operações para o Brasil e Uruguai em 2021.

A Flybondi anunciou recentemente um plano de crescimento para a Argentina e região que visa duplicar o número de passageiros através do aumento de sua oferta e de sua frota, que atingirá 10 aeronaves Boeing 737-800 até a metade de 2022. O planejamento inclui novos destinos internacionais e expansão do número de frequências na rede atual.

“Estamos estudando acrescentar mais rotas e mais frequências ao longo do ano”, afirmou em comunicado o CEO da Flybondi, Mauricio Sana.

“Já estamos voando para a região e estamos animados que argentinos, brasileiros e uruguaios possam viajar conosco. Depois de mais de um ano e meio sem voar internacionalmente, voltamos com níveis de ocupação muito bons, o que mostra a recuperação que o setor está passando”, disse Mauricio Sana, e acrescentou: “Temos o compromisso de dobrar o número de pessoas que viajam de avião, oferecendo um serviço de excelência e as melhores tarifas do mercado. Na Flybondi trabalhamos muito para levar a liberdade de voar para toda a região”.

A empresa começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 3.700.000 pessoas. Possui uma frota de 4 aeronaves Boeing 737-800 NG com 189 assentos em classe única. Ainda este mês, chegará o 5º avião e, assim, a companhia terá novamente a mesma capacidade operacional que tinha antes da pandemia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Flybondi.

