Mundo Companhia aérea diminui restrições de uniforme de funcionários de bordo independentemente do gênero

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Será permitido os funcionários de bordo usem sapatos sem salto, cabelos longos e rosto sem maquiagem. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

A companhia aérea australiana Qantas permitirá que o quadro de funcionários de bordo usem sapatos sem salto, cabelos longos e rosto sem maquiagem, independentemente de seu gênero.

O comunicado emitido pela empresa afirma que a novidade faz parte da modernização de algumas regras para promover a inclusão e o conforto de seus funcionários.

As mudanças nas diretrizes da companhia estão alinhadas com os comentários dos próprios funcionários e a evolução das expectativas dos clientes.

Entre as mudanças anunciadas no uniforme da tripulação da Qantas, assim como de sua companhia aérea de baixo custo, Jetstar, está o fato de que as comissárias de bordo não serão obrigadas a usar sapatos de salto ou maquiagem, e nenhum membro da tripulação será proibido de usar base no rosto.

As novas regras implementadas também permitem que qualquer membro da tripulação ou funcionário em terra tenha cabelos longos, presos em um rabo de cavalo ou coque, use brincos de diamante, óculos com armações claras ou joias, incluindo relógio. O comunicado adverte que os funcionários da companhia aérea devam esconder suas tatuagens e usar crachás com seus nomes.

Embora os uniformes da companhia não tenham mudado, a empresa esclareceu que introduziu combinações que “substituem os conjuntos de uniformes masculinos e femininos”.

“Estamos orgulhosos de nossa diversidade e, além de atualizar nossas diretrizes, essas mudanças tornarão o uso de nosso uniforme mais confortável e prático para todos os nossos funcionários, incluindo aqueles que têm uma ampla gama de tipos de corpo e diversas origens culturais”, disse um porta-voz da Qantas em comunicado.

A empresa lembrou que na década de 1970, as comissárias de bordo usavam saias acima dos joelhos. Enquanto nos anos 80, era recomendado que usassem delineador azul-marinho como maquiagem, portanto, as novas medidas estão se adequando aos tempos atuais.

Muitas companhias aéreas ao redor do mundo exigem que a equipe feminina use sapatos de salto alto como parte de seus uniformes. E isso ocorre apesar de muitas delas realizarem voos intercontinentais ou precisarem caminhar longas distâncias dentro dos aeroportos. Entretanto, algumas empresas já estão permitindo o uso de sapatos baixos, como a Japan Airlines fez em 2020.

Enquanto isso, um ano antes, em 2019, a Virgin Atlantic deixou de exigir que suas comissárias usem maquiagem. Ano passado introduziu uniformes de gênero neutro. Já a companhia aérea Air New Zealand permite que seus funcionários exibam suas tatuagens, uma vez que na Nova Zelândia elas são um símbolo de identidade cultural entre a população maori, que representa quase 15% de toda população do país.

2023-06-09