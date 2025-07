Porto Alegre Comporta 14 será extinta com construção de barreira em concreto armado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Demanda foi apresentada pela população da região Humaitá-Navegantes, durante assembleia do Orçamento Participativo Foto: Filipe Karam/PMPA Foto: Filipe Karam/PMPA

O prefeito Sebastião Melo anunciou na tarde deste sábado (19), durante assembleia do OP (Orçamento Participativo) na região Humaitá-Navegantes, em Porto Alegre, o fechamento definitivo da comporta 14. Esta foi uma das principais demandas levantadas pela população, atingida diretamente pela cheia de 2024, durante a plenária.

“Esse tema voltou a ser discutido na cidade. Os setores que dependem da mobilidade fizeram seus posicionamentos, mas nós decidimos revisitar esse tema. Ao ouvir a demanda dos moradores e receber o estudo do professor Tucci, tomamos a decisão de concretar totalmente a comporta 14 e priorizar a segurança da comunidade”, afirma o prefeito Sebastião Melo, referindo-se ao pesquisador Carlos Tucci, pós-doutor em recursos hídricos.

A comporta 14 rompeu com a força da água na enchente, contribuindo para a inundação de boa parte do 4º Distrito. A possibilidade de fechamento definitivo já havia sido discutida no ano passado – quando, considerando as demandas de mobilidade, optou-se por manter um portão protegendo metade da passagem.

“O projeto inicial já previa a construção de uma barreira, em concreto armado, para fechar metade da comporta. Agora, vamos replicar este projeto no outro lado, sem a necessidade de abertura de nova licitação”, ressalta o diretor-executivo do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Vicente Perrone.

O Dmae estima concluir a extinção da comporta 14 até o final deste ano – no mesmo prazo das obras de fechamento definitivo das passagens 8, 9, 10 e 13, em andamento há dois meses. Por outro lado, a substituição dos portões 11 e 12, que seguirão móveis, será concluída no primeiro trimestre de 2026. Os contratos, que somam R$ 11 milhões em investimento, terão valores ajustados conforme o novo escopo definido pela gestão.

Reabertura

Na próxima semana, três comportas fechadas preventivamente durante a cheia de junho de 2025 serão reabertas. As passagens 9, 12 e 13 estão protegidas por uma espécie de dique, construído por meio da compactação de camadas de argila sobre bags de concreto e areia.

As comportas 9 e 13 já estarão livres nos próximos dias. Com isso, serão retomadas as obras de fechamento definitivo – inicialmente pela execução de estacas, com perfuração do solo. Enquanto isso, a comporta 12 – que conecta a rua Voluntários da Pátria com a avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairu – poderá ter trânsito de veículos restabelecido ao final da próxima semana.

Saiba como ficarão as comportas do sistema de proteção contra cheias

Comporta 1 (Usina do Gasômetro) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 2 (Cais Embarcadero) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 3 (avenida Mauá x Padre Tomé) – foi extinta, por meio de construção em concreto armado

Comporta 4 (avenida Mauá x Sepúlveda) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 5 (avenida Mauá) – foi extinta, por meio de construção em concreto armado

Comporta 6 (Catamarã) – é móvel e teve melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 7 (avenida Mauá) – foi extinta, por meio de construção em concreto armado

Comportas 8, 9 e 10 (avenida Castelo Branco) – estão em obras para fechamento em concreto armado

Comporta 11 (avenida São Pedro) – está em obras, será móvel e substituída por estrutura nova

Comporta 12 (avenida Cairu) – está em obras, será móvel e substituída por estrutura nova

Comporta 13 (avenida Castelo Branco) – está em obras para fechamento em concreto armado

Comporta 14 (avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria) – está em obras para fechamento em concreto armado

