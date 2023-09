Porto Alegre Comportas do Guaíba permanecem fechadas devido à elevação do nível das águas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

As comportas começaram a ser ativadas na segunda-feira e houve o reforço com sacos de areia Foto: Luciano Lanes/PMPA As comportas começaram a ser ativadas na segunda-feira e houve o reforço com sacos de areia. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O sistema de contenção das águas do Guaíba, que foi totalmente fechado na noite de terça-feira (26), permanecerá ativado em decorrência da elevação do nível do lago, segundo a prefeitura. No início da manhã desta quarta-feira (27), a régua instalada no Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre, atingiu a marca de 2,9 metros, ficando a 10 centímetros da cota de inundação.

As comportas começaram a ser ativadas na segunda-feira (25). No caso dos portões que já costumam ficar fechados, o reforço se deu a partir de sacos de areia posicionados pelas equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). O órgão segue monitorando a situação das áreas ribeirinhas.

Os agentes da Defesa Civil Municipal estão de prontidão para atendimentos de emergência e dão sequência às ações preventivas nas áreas de risco, conforme a prefeitura. O órgão renovou até sexta-feira (29) o alerta para inundações, em vigor desde o dia 18 deste mês, e monitora o risco de deslizamentos de encostas.

Segundo a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), cerca de 120 pessoas estão em abrigos na Capital em razão das inundações.

Em caso de dúvidas e emergências, a população deve ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Os serviços da prefeitura podem ser solicitados por meio do sistema 156 (telefone, site e aplicativo).

