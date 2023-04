Economia Compra online: empresa não repassará taxa ao consumidor

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Haddad também anunciou que a plataforma de varejo Shein pretende nacionalizar 85% das vendas em até quatro anos. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, escreveu no Twitter nessa quinta-feira (20) que a taxação de compras online vai recair sobre as empresas e não será repassada para os consumidores.

“Queremos seguir o exemplo dos países desenvolvidos, adotando o que eles chamam de digital tax. Quando o consumidor comprar on-line ele estará desonerado de qualquer recolhimento, que terá sido feito pela empresa, sem repassar o custo para o consumidor”, escreveu o ministro.

Segundo Haddad, o governo brasileiro está seguindo o exemplo dos países desenvolvidos, adotando o que chamam de digital tax (imposto digital).

O ministro não deu detalhes de como será o “digital tax” para as compras on-line.

Esse tipo de imposto é discutido no mundo inteiro, focado em instituir um tributo específico sobre serviços digitais.

A ideia chegou a ser cogitada pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, mas depois foi abandonada devido às resistências das big techs (grandes empresas de tecnologia como Facebook e Google).

Shein

Mais cedo, Haddad anunciou que a plataforma de varejo Shein pretende nacionalizar 85% das vendas em até quatro anos. “Os produtos serão feitos no Brasil. Eles próprios vão dar os números de investimento mais tarde”, disse.

Além disso, a plataforma se comprometeu a aderir ao plano de conformidade da Receita Federal e “normalizar as relações com o ministério da Fazenda”, disse o ministro. “Se a regra valer pra todo mundo, eles absorverão os custos dessa conformidade, não repassarão.”

A fala ocorre após uma polêmica envolvendo a taxação de importação dessas empresas. A Receita Federal chegou a informar na terça (11) que iria acabar com a isenção de imposto às encomendas internacionais em vendas de pessoa física a pessoa física de até US$ 50.

Na avaliação do órgão, empresas estariam se passando por pessoas físicas para enviar as encomendas internacionais e o cliente receber no Brasil sem cobrança de imposto.

No dia 18, o ministro disse que o governo voltou atrás e a isenção estava mantida, mas que iria apresentar ainda em maio uma alternativa para a “distorção”.

Segundo a gigante asiática de e-commerce, a ideia é fornecer tecnologia e treinamento a esses fabricantes para que eles atualizem seus modelos de produção e adotem um formato sob demanda da empresa.

A companhia asiática também anunciou um marketplace para produtos e vendedores no Brasil, com o intuito de “atender às demandas dos clientes por uma maior variedade de produtos e agilidade de entrega”.

“Um dos objetivos do marketplace é ajudar a capacitar a comunidade de vendedores locais para alcançar a base de clientes da empresa por meio do site e do aplicativo da companhia”, continua o comunicado.

A Shein disse ainda que pretende fazer parceria com 2 mil fabricantes do país — o que deve gerar, segundo a marca, 100 mil empregos nos próximos três anos.

