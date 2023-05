Brasil Compras em sites estrangeiros: ministro da Fazenda diz que o governo pode rever a alíquota de 60% do imposto de importação

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Haddad: "vamos discutir com o setor uma transição para trazer o sistema para legalidade". (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levantou a possibilidade de uma mudança na alíquota de imposto de importação simplificada de 60% para encomendas, como parte de medidas para conter ações ilegais supostamente tomadas por varejistas internacionais.

Alguns marketplaces asiáticos se comprometeram em abril com um plano de conformidade junto ao governo e a Receita Federal. Na ocasião, o entendimento veio após dias de ruídos entre as partes, já que a ideia inicial do governo era acabar com uma isenção de até 50 dólares em encomendas internacionais entre pessoas físicas.

O governo, no entanto, que acusa empresas de usar ilegalmente o benefício para vender produtos mais baratos no país, desistiu de acabar com a isenção, após críticas de consumidores, e disse que tentaria outras alternativas para a questão.

Questionado sobre o assunto, Haddad indicou que uma das saídas pode ser uma mudança de alíquota de 60% no imposto de importação das chamadas remessas internacionais, que incluem compras pelos consumidores locais de produtos vendidos no exterior. A taxa incide sobre o valor da mercadoria somado ao frete e seguro.

“Hoje é (60%), mas vamos discutir com o setor uma transição em que essa questão vai ser discutida para trazer o sistema para legalidade. O que não posso manter é essa situação como está”, disse o político.

Segundo o ministro, também será necessário envolver Estados na discussão, por conta da cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Haddad ponderou que a Receita Federal ainda precisa definir com os Estados, que estão cobrando ICMS de maneira desorganizada, uma saída tributária, e que deve ser feita uma provocação no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para elaboração de convênios com a União.

Além disso, para promover uma concorrência leal entre empresas nacionais e estrangeiras, o governo está estudando quais condições isonômicas pode proporcionar para os marketplaces.

Nos últimos dois meses, a Shein anunciou um plano de investimentos de 750 milhões de reais para produzir no Brasil nos próximos anos e a Shopee inaugurou dois novos centros de distribuição, os primeiros na região Nordeste.

Haddad reiterou que o plano de conformidade com os marketplaces prevê que as medidas não tenham impacto nos preços para o consumidor, uma promessa que a Shein também fez quando anunciou seu plano de investimentos, embora haja desconfianças no mercado sobre a execução dessa estratégia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/compras-em-sites-estrangeiros-ministro-da-fazenda-diz-que-o-governo-pode-rever-a-aliquota-de-60-do-imposto-de-importacao/

Compras em sites estrangeiros: ministro da Fazenda diz que o governo pode rever a alíquota de 60% do imposto de importação

2023-05-27