Porto Alegre Concerto desta sexta-feira na Ospa tem regência de maestro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Felipe Prazeres comandará programa com obras de dois italianos e um inglês. (Foto: Renato Mangolin/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta a partir das 20h desta sexta-feira (25) o concerto “Variações Enigma”, destacando composições dos italianos Giacomo Puccini (1858-1924) e Giovanni Bottesini, bem como do inglês Edward Elgar (1857-1934). Na regência está Felipe Prazeres, maestro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

O programa também destaca os solos dos contrabaixistas Carlos Torrecilhas e Rafael Figueredo, músicos da casa. Os ingressos podem ser adquiridos no portal online sympla.com.br ou no local, com desconto na entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Já o estacionamento é gratuito.

Uma hora antes do espetáculo, o violoncelista e mestre em música Murilo Alves ministrará a palestra “Notas em Concerto”, com detalhes e contextualização do repertório a ser exibido no palco.

A instituição está localizada junto ao Centro Administrativo do governo gaúcho – avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas. Quem não puder comparecer ao evento tem como alternativa a transmissão ao vivo e gratuita por meio do site youtube.com. Isso vale tanto para o encontro didático quanto para para as duas atividades.

Repertório

A apresentação tem como abertura “Intermezzo”, trecho instrumental da ópera “Manon Lescaut”, de Giacomo Puccini. Em seguida, os contrabaixistas Carlos Torrecilhas e Rafael Figueredo executam “Passione Amorosa”, de Giovanni Bottesini, peça escrita para dois instrumentos da modalidade.

Conforme explica o maestro Felipe Prazeres, “é sempre bacana e inusitado ter solo de contrabaixo, instrumento essencial para a base harmônica dos concertos”. Ambos os músicos são naturais de São Paulo, onde estudaram na Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado (Osesp) com a professora Ana Valéria Poles.

Para encerrar, o maestro conduz a execução das “Variações Enigma”, de Edward Elgar, obra conhecida por envolver suposto um mistério nunca resolvido. Trata-se de uma das obras mais importantes do repertório sinfônico ocidental na virada do século 19 para o 20.

Ele acrescenta: “Trata-se de uma homenagem bem-humorada a pessoas que passaram pela vida de Elgar, como seus amigos e a esposa. O enigma do título diz respeito a uma melodia que estaria escondida na música mas que nunca foi encontrada – o autor faleceu antes de revelar o segredo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/concerto-desta-sexta-feira-na-ospa-tem-regencia-de-maestro-do-teatro-municipal-do-rio-de-janeiro/

Concerto desta sexta-feira na Ospa tem regência de maestro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro

2024-10-24