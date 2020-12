Rio Grande do Sul Concluída a construção da segunda passarela para pedestres na ERS-239, em Sapiranga

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

A passarela teve investimentos de R$ 1 milhão Foto: Divulgação/EGR A passarela teve investimentos de R$ 1 milhão. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

O governo do Rio Grande do Sul concluiu a construção de uma passarela para pedestres no quilômetro 29 da ERS-239, em Sapiranga, no Vale do Sinos. A estrutura recebeu investimentos de R$ 1 milhão.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o término dos trabalhos qualifica as condições de mobilidade da rodovia. “A ERS-239 comporta um grande fluxo de veículos que se deslocam pela Região Metropolitana de Porto Alegre”, destacou. “Com a construção da passarela, aumentaremos a segurança não apenas dos condutores, como dos pedestres que diariamente circulam pelo local”, completou.

De acordo com o diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Urbano Schmitt, a obra, cujo objetivo fundamental é preservar vidas, atende a uma antiga reivindicação da comunidade. “Ela está próxima a indústrias, em uma zona urbana, onde há movimento constante de pessoas”, explicou.

A passarela, construída em concreto com vigas metálicas, interliga os bairros Vila Nova e Sete de Setembro. Em julho deste ano, outra passarela foi entregue na mesma rodovia, no quilômetro 25, com aporte de R$ 1,4 milhão.

A EGR administra a ERS-239, de Novo Hamburgo a Riozinho. Os 75 quilômetros contam com manutenção e conservação, além de serviços de guincho e ambulância. Há uma praça de pedágio em Campo Bom.

