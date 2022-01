Rio Grande do Sul Concluída a recuperação da RSC-480, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Mais de R$ 8 milhões foram investidos em melhorias no pavimento e na sinalização Foto: Divulgação Daer Mais de R$ 8 milhões foram investidos em melhorias no pavimento e na sinalização. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

A região Norte do Estado começa 2022 com uma de suas principais rodovias em condições renovadas: a RSC-480, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, em Erval Grande, teve os serviços concluídos este mês.

Fiscalizados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), os trabalhos contaram com um investimento superior a R$ 8 milhões, previsto no Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado. Os serviços, iniciados em agosto de 2021, abrangeram 21,63 quilômetros da rodovia.

“O desenvolvimento econômico e a competitividade do Rio Grande do Sul passam por estradas em boas condições, por isso destinamos recursos para essa importante ligação com Santa Catarina”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Nosso cronograma de ações segue de forma ininterrupta, com o objetivo de transformarmos o panorama da malha rodoviária gaúcha.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, acrescenta que, entre as melhorias na RSC-480, houve recuperação do pavimento e da pintura da pista, além do corte de vegetação às margens da rodovia.

“Todo o pavimento com sinais de desgaste foi retirado para a implantação de um material novo, resultando em uma pista sem imperfeições e que oferece muito mais segurança aos usuários”, ressalta.

