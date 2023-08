Porto Alegre Concluída a recuperação estrutural da avenida Nilo Peçanha, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Trânsito na via foi liberado Foto: Cristiano Antunes/SMSURB PMPA Porto Alegre, RS 09/08/2023: Foi entregue, nesta quarta-feira, dia 9, pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), a última etapa de recuperação estrutural da avenida Nilo Peçanha, entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig. O trânsito, no local, já foi liberado, depois da colocação da última camada de asfalto. A seguir, será iniciado o levantamento dos tampões, ajustes em alguns meios-fios e a sinalização. Todos estes serviços poderão ser realizados no período noturno sem causar transtornos aos usuários. Foto: Cristiano Antunes/SMSURB PMPA Foto: Cristiano Antunes/SMSURB PMPA

A última etapa de recuperação estrutural da avenida Nilo Peçanha, entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig, na Zona Norte de Porto Alegre, foi entregue nesta quarta-feira (09).

O trânsito no local foi liberado após a colocação da camada de asfalto. A seguir, será iniciado o levantamento dos tampões, ajustes em alguns meios-fios e a sinalização. Os serviços poderão ser realizados no período noturno sem causar transtornos aos usuários.

“Foi o fim destes serviços mais complexos que geram transtornos temporários, mas agora tudo volta ao normal e com um benefício duradouro nesta importante via da nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

A recuperação estrutural da avenida iniciou em 2021 com a macrodrenagem do Arroio Areia, realizada pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Em maio deste ano, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concluiu a instalação de placas de concreto em sete pontos, três delas no sentido centro-bairro e quatro no sentido bairro-centro, entre a João Wallig e a Tomaz Gonzaga. A placa de concreto é mais resistente para a circulação de veículos pesados.

Em junho, a empresa responsável pelos serviços fez reparos profundos para substituição da base da via em alguns trechos que passaram por análise prévia e, agora, foram completamente concluídos. O investimento na recuperação da avenida nos dois trechos foi de R$ 3.882.145,00.

