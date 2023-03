Porto Alegre Concluída obra de substituição de redes de água na avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Intervenção teve investimento de cerca de R$ 345 mil, beneficiando diretamente 1,4 mil pessoas da região do Centro Histórico Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) concluiu, nesta semana, a substituição de redes de água na avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, iniciada em novembro de 2022. A obra é uma das melhorias previstas pela prefeitura para a revitalização do Viaduto Otávio Rocha. A intervenção teve investimento de cerca de R$ 345 mil, beneficiando diretamente 1,4 mil pessoas da região do Centro Histórico.

As redes antigas, em ferro fundido do ano de 1970, foram trocadas por novas tubulações em polietileno de alta densidade (Pead), qualificando o abastecimento de água da Região Centro do Orçamento Participativo. No total, foram substituídos 812 metros no leito da via, nos dois lados da avenida Borges, desde a Jerônimo Coelho até a Fernando Machado.

“O uso do Pead permite uma execução mais rápida da obra. É um material mais leve e flexível, de fácil montagem e manutenção, por isso em quatro meses já temos a obra terminada, com mais essa melhoria que qualifica o abastecimento do Centro e principalmente dos estabelecimentos e usuários do Viaduto Otávio Rocha que está sendo revitalizado”, destaca o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Contrato

A obra da av. Borges de Medeiros faz parte do contrato Perímetro Urbano de Água do Dmae, que prevê a substituição e extensão de redes de água em várias regiões da cidade, com investimento total de cerca de R$ 15 milhões.

Os trechos contemplados são escolhidos a partir de critérios técnicos que envolvem idade, tipo de material, frequência de consertos, custos operacionais e outros, além das demandas de comunidades registradas nos canais de atendimento e subprefeituras. As solicitações são apreciadas para verificação de viabilidade, aprovadas e projetadas pelas equipes de Planejamento e de Projeto do Departamento.

