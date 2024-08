Dicas de O Sul Concurso escolhe a prenda e o peão dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre

16 de agosto de 2024

Entidades tradicionalistas devem inscrever seus candidatos até 1º de setembro

Estão abertas até o dia 1º de setembro as inscrições para o Concurso de Prenda & Peão dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre 2024. Os interessados devem telefonar para (51) 98450-7384, das 14h às 18h.

A avaliação e escolha dos vencedores ocorrerá no dia 2 de setembro, a partir das 19h, na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia. A posse será feita no mesmo ato, após avaliação dos seguintes critérios: portfólio (contendo fotos e descrição de atividades socioculturais) e entrevista com comissão avaliadora e redação.

Esta edição dos Festejos Farroupilhas homenageia o centenário do pajador e compositor Jayme Caetano Braun, que será tema da redação do Concurso de Prenda & Peão. Já a entrevista será baseada em assuntos sobre cultura, folclore, tradições gaúchas e destaques da vivência do candidato.

Podem participar, inscrevendo candidatos, as entidades culturais e tradicionalistas porto-alegrenses e as que estão acampadas no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Há a possibilidade de inscrição de um candidato em cada categoria, sendo que ambos devem ter idade entre 15 e 25 anos e possuir ou estar cursando o Ensino Médio.

Serviço

O que: Concurso de Prenda & Peão Festejos Farroupilhas de Porto Alegre

Inscrições: até 1º de setembro pelo telefone (51) 98450-7384, com Telma dos Santos

Avaliação e escolha dos vencedores: 2 de setembro, às 19h

Local: Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia

