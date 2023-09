Brasil Concurso Nacional Unificado: candidatos poderão concorrer a vários cargos públicos federais com a mesma prova; entenda

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Proposta do Ministério da Gestão prevê uma prova única em fevereiro de 2024 para preencher vagas no Executivo Federal. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Concurso Nacional Unificado vai permitir que os candidatos concorram, a partir de uma mesma prova, a várias vagas disponíveis em órgãos públicos federais, em uma mesma área de atuação. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) fez uma live para divulgar mais detalhes sobre o funcionamento do programa, que foi proposto pela pasta em final de agosto.

A intenção é criar algo similar ao atual Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), centralizando em uma única prova os concursos autorizados para a seleção de servidores públicos federais em diferentes órgãos e entidades públicas do Governo Federal.

De acordo com o Ministério da Gestão, no momento da inscrição no Concurso Nacional Unificado, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no certame. Neste ano, são quase 8 mil vagas abertas.

Depois disso, eles deverão indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha, segundo a pasta.

Assim, para o preenchimento das vagas, a banca vai avaliar o desempenho do candidato na prova e também a ordem de preferência que ele determinou para os cargos. Caso deseje, o candidato também pode se inscrever somente para uma vaga específica.

Avaliação

A prova será aplicada em 179 municípios brasileiros e dividida em duas partes no mesmo dia, sendo a primeira formada por questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos, e a segunda com questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.

Na live, José Celso Pereira Cardoso Júnior, secretário de Gestão de Pessoas, afirmou que a estratégia vai democratizar o acesso às vagas ofertadas pelo poder público e aumentar as chances dos candidatos de serem aprovados.

Segundo diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal, Maria Aparecida Chagas Pereira, não tem uma lei geral sobre concurso público, mas há diretrizes que permitem ao Ministério da Gestão inovar com uma nova proposta de gestão de novos concursos públicos no país.

Taxa única – Ele explicou que os participantes vão poder pagar uma única taxa de inscrição para concorrer a mais cargos, e que as regras para pedir isenção da taxa seguirão em vigor.

Cronograma

Órgãos do governo federal têm até o dia 29 de setembro para aderirem ao Concurso Nacional Unificado, de forma voluntária, e o edital deve ser publicado até dezembro, segundo o Ministério da Gestão.

Confira o cronograma previsto:

– até 20/9: ato normativo do Ministério da Gestão criando comitê organizador;

– até 29/9: adesão dos Ministérios ao Concurso Nacional Unificado;

– até 20/12: publicação do edital do Concurso Nacional Unificado;

– 25/2: realização da prova em dia único (data indicativa inicial).

Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024.

Áreas de atuação

As vagas que devem ser preenchidas a partir do Concurso Nacional Unificado foram agrupadas em blocos temáticos, que ainda não estão totalmente definidos, segundo o Ministério da Gestão:

– Administração e Finanças Públicas: 580 vagas;

– Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação: 1.015 vagas;

– Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário: 1.040 vagas;

– Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação: 1.194 vagas;

– Políticas Sociais, Justiça e Saúde: 1.470 vagas;

– Trabalho e Previdência: 940 vagas;

– Dados, Tecnologia e Informação Pública: 895 vagas;

– Nível Intermediário: 692 vagas; totalizando 7.826.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/concurso-nacional-unificado-candidatos-poderao-concorrer-a-varios-cargos-publicos-federais-com-a-mesma-prova-entenda/

Concurso Nacional Unificado: candidatos poderão concorrer a vários cargos públicos federais com a mesma prova; entenda

2023-09-02