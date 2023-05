Rio Grande do Sul Concurso para professores da rede estadual de ensino recebe mais de 25 mil inscrições

4 de maio de 2023

Certame abrange 1,5 mil vagas em todas as regiões do mapa gaúcho. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Com inscrições encerradas nesta semana, o novo concurso público para professores da rede estadual do Rio Grande do Sul atraiu mais de 25 mil candidatos. São 1,5 mil vagas para educação básica, profissional e indígena em todas as regiões do mapa gaúcho.

O edital do processo seletivo garante, de forma inédita, a reserva de cotas para negros, indígenas, transgêneros e pessoas com deficiência. Trata-se de uma exigência de forma inédita, às exigências do Decreto Estadual nº 56.229/2021.

As provas devem ser realizadas a partir de 25 de junho. Na parte objetiva está prevista a aplicação de 60 questões sobre língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação específica, habilitação do educador e outros conhecimentos. Essa etapa é eliminatória e classificatória.

Depois será a vez das provas de redação e de títulos. Também haverá testes específicos para docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang.

Divulgação de resultados

O resultado do concurso público será publicado pela Secretaria da Educação (Seduc) no Diário Oficial do Estado e no site da empresa organizadora do certame (institutoaocp.org.br). As listas de cada região vão detalhar o cargo em disputa e a pontuação de cada aprovado.

(Marcello Campos)

