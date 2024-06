Mundo Condenação de Donald Trump multiplica doações a ele. Ex-presidente dos Estados Unidos arrecada R$ 277 milhões

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

"Acabei de ser condenado em um julgamento fraudado com o objetivo de interferir em nossas eleições", disse Trump.

A campanha de Donald Trump afirma ter arrecadado 52,8 milhões de dólares (R$ 277 milhões) depois de um júri de Manhattan ter proferido um veredicto de culpado no seu julgamento por fraude, em um aumento substancial dos valores que vinham sendo levantados antes.

O fato destaca a estratégia de Trump, o primeiro ex-presidente condenado por um crime na História dos EUA, de usar seus problemas legais como grito de guerra para reunir seus apoiadores. Os doadores contribuíram com essa quantia 24 horas após o anúncio do veredicto, na última quinta-feira.

As campanhas de Trump e do presidente Joe Biden enviaram solicitações de arrecadação de fundos depois que o júri considerou o virtual candidato republicano culpado em todas as 34 acusações de manuseio indevido de registros comerciais para encobrir pagamentos a uma ex-atriz pornô.

A arrecadação de fundos de 52,8 milhões de dólares é uma soma enorme para um único dia. Esse valor representa mais de dois terços dos 76 milhões de dólares (R$ 399,7 milhões) que ele arrecadou durante todo o mês de abril, a primeira vez que ultrapassou o total de Biden, e supera os 51 milhões de dólares (R$ 267,5 milhões) arrecadados pelo presidente naquele mês.

“São mais de US$ 2 milhões por hora”, anunciou a campanha. Mais de um terço dos doadores eram novos, segundo o comunicado. Em mensagens de texto e e-mails, Trump se autodenominou prisioneiro político e disse que sua condenação marcou o dia mais sombrio da história dos EUA.

“Eu não fiz nada de errado!” disse um apelo. “A justiça está morta na América!” disse outro, acrescentando “Acabei de ser condenado em um julgamento fraudado com o objetivo de interferir em nossas eleições”. Ele ofereceu aos doadores bonés pretos com seu slogan “Make America Great Again” e as palavras “Never Surrender” bordadas na lateral para contribuições de 47 dólares.

Problemas legais

Alguns dos maiores dias de arrecadação de fundos on-line de Trump alimentaram-se de seus problemas legais, incluindo 15,4 milhões de dólares (R$ 80,7 milhões) em doações após ele ser acusado de ocultação de dinheiro. A campanha de Trump também relatou ter arrecadado 7,1 milhões de dólares (R$ 37,2 milhões) após sua prisão na Geórgia por supostos esforços para anular as eleições de 2020, quando uma foto amplamente divulgada foi tirada na prisão do condado de Fulton.

O valor de 52,8 milhões de dólares inclui apenas doações on-line, que normalmente vêm de pessoas que doam algumas centenas de dólares ou menos. O veredicto pode aumentar ainda mais seu total mensal de maio. Doadores ricos, que anteriormente tinham ficado à margem da corrida presidencial, afirmaram recentemente que planejam apoiar o candidato republicano. Trump é obrigado a relatar sua arrecadação de fundos em maio até 20 de junho.

Ele obteve o apoio da bilionária Miriam Adelson e do CEO da Blackstone Inc., Steve Schwarzman, dois dos maiores doadores republicanos. Trump também levantou 40 milhões de dólares (R$ 209, 8 milhões) no Texas, muitos dos quais vieram de executivos da indústria de petróleo e gás, incluindo o presidente da Continental Resources Inc., Harold Hamm.

Trump é o primeiro ex-presidente dos EUA condenado por um crime. O caso da Geórgia e dois processos federais – um por alegada manipulação indevida de documentos confidenciais após deixar a Presidência e outro relacionado a seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio – ainda estão em curso, mas provavelmente não serão julgados antes das eleições de novembro. As informações são do O Globo.

