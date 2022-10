Geral Condenado por transmitir HIV de forma proposital a duas mulheres é preso no Rio

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Ele estava foragido desde 27 de maio e o foi encontrado em um apartamento na Barra da Tijuca. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil prendeu na manhã de segunda-feira (24) o empresário Renato Peixoto Leal Filho por transmitir de forma proposital o vírus do HIV a duas mulheres. Segundo informações da 16° DP, os agentes cumpriram mandado de prisão condenatória, expedido pela Justiça de Estado. Ele estava foragido desde 27 de maio e o foi encontrado em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Leal Filho foi preso pela primeira vez em julho de 2017, quando se entregou após um mandado de prisão preventiva expedido por lesão corporal grave, no dia 30 de maio do mesmo ano, pela 16ª DP.

Em junho de 2018, o empresário foi condenado a sete anos, acusado por duas mulheres de manter relações sexuais sem preservativo com ambas, com o objetivo de transmitir o vírus do HIV.

Na época, a sentença, assinada pela juíza Lúcia Regina Esteves de Magalhães, da 19ª Vara Criminal, apontou que não restavam dúvidas que o homem mantinha a relação com o objetivo de “transmitir a enfermidade incurável”.

“O elemento subjetivo pode ser constatado através do modus operandi utilizado, o qual consistia em conhecer as vítimas através de sites de relacionamentos, seduzir as mesmas por meio de falsa promessa de um relacionamento estável e as atrair ao seu apartamento, onde as surpreendia, abordando-as rispidamente, com elas mantendo relações sexuais de forma extremamente violenta, que incluía a prática de sexo anal, prática que facilita em muito o contágio do vírus, não as informando ser soropositivo”, escreveu a juíza.

Aumento da pena

No dia 24 de setembro do ano passado, a Primeira Câmara Criminal do Rio decidiu, por unanimidade, aumentar em 5 anos e 4 meses a pena do empresário, fazendo com que ele precisasse cumprir, ao todo, 13 anos e 4 meses de reclusão.

O homem chegou a ficar em Prisão Albergue Domiciliar por dois anos, após pouco mais de dois anos na cadeia. A decisão da Primeira Câmara Criminal frisou que deveria ser “mantido o regime inicial fechado, como fixado na sentença”.

Leal Filho foi encaminhado à Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde passará por uma audiência de Custódia e ficará à disposição da justiça. As informações são do jornal O Globo.

