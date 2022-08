Seleção Confederação Brasileira de Futebol lança camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e torcedores dividem opiniões na internet

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nova camisa que a Seleção Brasileira vestirá no Catar é inspirada na onça-pintada. (Foto: Divulgação/Nike)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A camisa do uniforme principal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 foi lançada, no domingo (7), pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Em vídeo postado nas redes sociais, a entidade confirmou a divulgação da nova peça, que já havia sido vazada na última sexta-feira.

O novo uniforme dividiu a opinião de torcedores brasileiros na internet. Após lançamento oficial, os internautas deixaram seus comentários.

“Em ano de Pantanal passando na TV, a Seleção vai jogar a Copa do Mundo com um uniforme em homenagem a onça-pintada. O hexa vem Fechado Com Ney Marruá”, escreveu um torcedor.

“Os títulos sempre vieram com camisa feia. Sinais, fortes sinais”, escreveu outro.

“Já posso imaginar esse homem com essa camisa, carregando essa taça”, escreveu um torcedor em referência a Neymar.

“Vivendo ou apenas esperando a Copa do Mundo”, comentou outro.

As vendas começam nesta segunda-feira (8), no site da Nike, que é a fornecedora de material esportivo da Seleção. A camisa terá um tom amarelo parecido com a da conquista do pentacampeonato, em 2002, que completa 20 anos neste ano.

Inspirada na onça-pintada, a coleção “Garra Brasileira” possui pintas do animal espalhadas pela peça, com detalhes em verde e azul. O novo design pretende unir o orgulho nacional, a cultura jovem do país e a inovação para performance.

“A nova coleção da Seleção Brasileira celebra a coragem e a criatividade de uma equipe que nunca desiste – uma equipe que reflete o melhor da própria cultura de inovação da Nike”, diz Aaron Barnett, Diretor de Produto Sênior da Nike Global, marca responsável pela camisa da seleção canarinho.

A campanha contou também com outras personalidades, tanto do esporte como fora dele. Dos que já vestem a camisa da seleção, o goleiro Alisson, os jogadores Richarlison, Rodrygo, Philippe Coutinho, Marquinhos e Adriana participaram do lançamento. O velocista e ex-BBB Paulo André, o ex-jogador Ronaldo Nazário, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca campeã olímpica Rafaela Silva também ilustram a campanha. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção