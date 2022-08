Seleção Meses antes da Copa do Mundo, Tite elogia o atacante Pedro: “Ele tem uma característica única”

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

O técnico Tite já anunciou que deixará o comando da Seleção Brasileira depois do Mundial. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite elogiou o atacante Pedro por conta das características do jogador do Flamengo. Em entrevista ao “Resenha ESPN”, que irá ao ar nesta sexta-feira (12), o comandante da Seleção Brasileira deu a entender que considera a presença do centroavante na Copa do Mundo.

“Ele tem uma característica única, um jogador nove em uma equipe que joga baixo, que tem poder de cabeceio. Quando uma equipe joga muito baixo, você tem algumas alternativas para furar esse bloqueio, e a infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância é importante, fazer cruzamento pelos lados também é importante. Um jogador que faça uma parede, porque não vai ter espaço para atacar, ele tem essa condição. Ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia e ele tem essa capacidade.”

De acordo com Tite, o Brasil possui diversos atletas no setor ofensivo que se destacam pela velocidade e mobilidade, mas vê poucos jogadores com a característica de Pedro.

“Alguns jogadores têm essa capacidade, mas ela é muito rara. Ele tem isso em específico. Os outros todos a gente tem quem tenha ataque rápido, quem tenha mobilidade, quem venha buscar. A gente tem um 9 que é 10, que é o Firmino e tem o Cunha que também se assemelha a isso, Gabriel (Jesus), Richarlison”, destacou o treinador.

Em setembro, a Seleção Brasileira realiza dois amistosos antes da convocação para o Mundial do Qatar. O nome de Pedro pode aparecer na lista de Tite meses antes da Copa do Mundo, um sonho do atleta que não pôde disputar os Jogos Olímpicos.

Apesar de sempre citado por Tite, Pedro tem somente uma partida pelo Brasil, entrando na segunda etapa e atuando por 14 minutos na vitória sobre a Venezuela nas eliminatórias.

Tite também afirmou que um possível título verde e amarelo na Copa do Mundo do Qatar fará com que Neymar, enfim, seja coroado como o melhor jogador do mundo nas premiações individuais.

Mas, se Neymar pode ser o melhor do mundo depois da Copa, olhando para a última temporada, Tite não teve dúvidas em apontar o francês Karim Benzema como merecedor da Bola de Ouro. É ele também quem o técnico escolheria caso pudesse apontar um estrangeiro para ser brasileiro.

Tite também apontou as duas preferências (Itália ou Espanha) que tem para trabalhar depois do período na Seleção Brasileira – ele já anunciou que deixará o comando depois do Mundial, seu segundo, depois da campanha com queda nas quartas de final na Rússia, em 2018, para a Bélgica. As informações são do site Lance e da ESPN.

