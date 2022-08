Seleção Tite admite e reflete sobre dependência da Seleção por Neymar

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Treinador vê com naturalidade que grandes jogadores moldem o jogo de clubes e seleções. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Ao longo dos seis anos à frente da seleção brasileira, o técnico Tite já tratou diversas vezes da dependência de sua equipe da qualidade de Neymar. O craque do PSG vai para a Copa do Catar como a grande esperança do futebol brasileiro na luta pelo hexcampeonato.

Em participação no programa “Resenha”, da ESPN, Tite tratou com naturalidade da tal “Neymardependência”. Disse que todos clubes e seleções têm fatia maior de seus grandes jogadores. Ao lado de Silas e Zinho, comentaristas do canal esportivo e ex-jogadores, Tite comentou:

“Em outras palavras, educadamente, (se existe) ‘Neymardependência’? Claro que sim. Tem que depender de grandes atletas sempre. Como é que uma seleção, como é que um grande time vai prescindir de Silas, de Zinho, de Neymar, de Coutinho?”, disse o treinador, citando os ex-jogadores e também o meia do Aston Villa.

Mas o treinador ressaltou que a estrutura da equipe – entrosada e com novos jogadores em ascensão – o deixa com mais elementos para ter outras ações mesmo sem Neymar.

“A grande equipe, a grande seleção depende de seus grandes atletas. Claro que sim. Assim como vai depender desse crescimento de Vini Jr, dessa afirmação de Raphinha, dessa consolidação de Thiago Silva. Essa dependência, não só dele, mas dessa estrutura toda”, comentou o treinador.

A Seleção Brasileira ainda aguarda o comunicado da Fifa pela anulação do jogo das Eliminatórias entre Brasil e Argentina. A convocação para jogos, provavelmente, contra Tunísia e Argélia, está prevista para primeira ou segunda semana de setembro. Os amistosos, que devem ser realizados na Europa, serão os últimos até a estreia no Catar, dia 24 de novembro contra a Sérvia.

Nova data

A Fifa vai mudar a data e as seleções que farão o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022. A ideia é antecipar para o dia 20 de novembro, um domingo, a partida entre os donos da casa, o Catar, e o Equador. O jogo deve ser às 21h no horário local, 15h no horário de Brasília.

Esta partida está inicialmente prevista para ser realizada na segunda-feira, dia 21, às 13h de Brasília (19h locais), logo após a cerimônia de abertura.

Pela programação original da Copa do Mundo, o primeiro jogo seria entre Holanda e Senegal, às 7h de Brasília (13h locais). Ainda neste mesmo dia e antes da cerimônia de abertura, está previsto o jogo entre Inglaterra e Irã, às 10h de Brasília (16h locais).

A mudança não vai gerar nenhum impacto nas datas de liberação dos jogadores de seus clubes. As principais ligas do mundo terão rodadas no dia 13 de novembro, um domingo. No dia seguinte os atletas precisam se apresentar às suas seleções para disputar a Copa.

