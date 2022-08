Futebol Mais de 70% dos brasileiros dizem que o Brasil ganhará a Copa do Mundo, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Maioria dos torcedores afirma que irá acompanhar partidas em casa com familiares Foto: Reprodução Maioria dos torcedores afirma que irá acompanhar partidas em casa com familiares Foto: Reprodução

O estudo “Quem Torce Também Joga”, da agência de pesquisa de comportamento Apoema, indicou que 62% dos brasileiros irão torcer e acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

O levantamento aponta que o clima também é de otimismo: 71% dizem acreditar que o Brasil pode ser o campeão mundial. A pesquisa foi realizada com mais de mil pessoas em todo o País.

A Copa do Mundo 2022 terá início no dia 20 de novembro, com a cerimônia de abertura e o primeiro jogo. O anfitrião, Catar, enfrentará o Equador na primeira partida do torneio. O primeiro adversário do Brasil será a Sérvia, no dia 24 de novembro. Os outros oponentes da seleção brasileira da fase de grupos serão Suíça e Camarões.

O brasileiro que não puder ir ao Catar, fará a festa em casa mesmo. Mais de 90% dos entrevistados disseram que preferem assistir aos jogos no conforto do próprio lar e 29% organizarão a casa para deixá-la mais confortável para o evento. Dois itens estão na lista para serem adquiridos especificamente para o torneio: uma televisão nova (24%) e itens de decoração (10,5%).

Tudo isso para assistir às partidas com a família, conforme apontaram 78,4% dos torcedores. Outros três itens não podem faltar para cerca de metade dos brasileiros: churrasco, cerveja e petiscos.

Entre as outras aquisições tradicionais para o evento está o álbum de figurinhas, que será colecionado por cerca de 70% dos torcedores. Outro hábito que é praticamente regra é o uso de roupas nas cores da seleção nos dias de jogos do Brasil.

No entanto, a pesquisa também identificou que 48% dos torcedores se sentem distantes da seleção. Segundo a fundadora e head de pesquisa e conteúdo na Apoema, Julia Ades, a tendência é que, com a proximidade do torneio, a torcida aumente.

“A Copa do Mundo de 2022 será emblemática, principalmente considerando o contexto em que vivemos: cenário pandêmico com o ‘normal’ voltando, ano de uma das eleições mais polêmicas da história e, ainda, a Copa fora de época, no verão. No estudo, vimos que, há alguns anos, uma desconexão entre torcedores e a seleção brasileira vem acontecendo. Mas, e principalmente por isso, os torcedores muito apaixonados estão se movimentando para ajudar a resgatar esse vínculo”, destaca Julia.

