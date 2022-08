Política Justiça eleitoral decide que dados pessoais, certidões e bens de candidatos continuarão públicos

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Segundo o tribunal, apenas número de apartamento, e-mail e telefones pessoais ficarão ocultos Foto: EBC Segundo o tribunal, apenas número de apartamento, e-mail e telefones pessoais ficarão ocultos; Foto: EBC

O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, nesta quinta-feira (18), manter públicos dados a relativos a candidatos, incluindo dados pessoais, certidões e bens, mantendo ocultos número de apartamento, e-mail e telefones pessoais.

O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública e não impôs um prazo para que esses dados fiquem públicos na plataforma da Justiça Eleitoral.

O colegiado se debruçou em processo administrativo que trata da aplicação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) no processo de registro de candidaturas.

A Corte havia suspendido, neste ano, a divulgação de parte das informações, como endereço de imóveis, modelo de veículos e detalhes sobre empresas registrados em nome dos candidatos.

A análise do tema teve início com o julgamento de um pedido apresentado por Luciano Reginaldo Fulco, eleito suplente de vereador pelo município de Guarulhos (SP) no pleito municipal de 2020. Na sessão realizada no dia 31 de novembro de 2021, o Tribunal acatou a solicitação do político, que havia pedido a exclusão dos dados da plataforma em decorrência de ameaças sofridas por ele durante o processo eleitoral.

No entanto, na sessão desta quinta, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor da total publicização. “A Constituição consagrou expressamente o princípio da publicidade, da transparência como um dos vetores da Administração Pública”, disse.

Segundo Moraes, devem ser publicizados os dados relativos aos candidatos, certidões de bens e dados, mantendo somente a ocultação o número do apartamento, e-mail e número pessoais.

“A LGPD é lei geral ao passo que a legislação eleitoral é específica. A legislação eleitoral não se sujeita as restrições da lei geral. A prestação de informações necessárias objetivas importantes para os eleitores são informações de cunho eminentemente público, informações que interessam a toda coletividade. O candidato não pode querer exigir que a justiça eleitoral não divulgue esses dados para que o eleitor tenha conhecimento”, disse.

Moraes foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sergio Banhos e Carlos Horbarch.

