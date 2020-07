Últimas Confederação divulga novidades para próxima temporada do vôlei brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Entidade anunciou aptos à próxima Superliga e regulamento da Série C Foto: FIVB/Divulgação Entidade anunciou aptos à próxima Superliga e regulamento da Série C. (Foto: FIVB/Divulgação) Foto: FIVB/Divulgação

Nesta sexta-feira (24), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou os nomes das equipes que atenderam as exigências da entidade para se inscreverem nas Superligas masculina e feminina da temporada 2020/2021.

A definição aconteceu após reuniões com clubes, análise de documentos e pagamento de inscrições. Ao todo 24 equipes, 12 de cada naipe, podem participar da próxima edição do principal torneio do vôlei nacional.

No feminino foram Sesi Vôlei Bauru (SP), Brasília Vôlei (DF), Curitiba Vôlei (PR), Fluminense (RJ), Itambé/Minas (MG), Osasco/Audax/São Cristóvão Saúde (SP), Pinheiros (SP), Dentil/Praia Clube (MG), São José dos Pinhais (PR), Sesc RJ Flamengo (RJ), São Paulo/Barueri (SP) e São Caetano (SP).

Para a liga masculina, as equipes são Apan/Eleva/Blumenau (SC), Minas Tênis Clube (MG), Vôlei UM Itapetininga (SP), Montes Claros América Vôlei (MG), Caramuru Vôlei (PR), Sada Cruzeiro (MG), EMS Taubaté Funvic (SP), Sesi-SP, Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG), Vedacit Vôlei Guarulhos (SP), Pacaembu Ribeirão (SP) e Vôlei Renata (SP).

Na próxima sexta-feira (31) serão anunciados os times que participarão dos torneios.

Superliga C 2020

Na última quinta-feira (23) foi a vez do anúncio da Superliga C 2020. A competição deve acontecer entre os dias 14 e 28 de setembro. O prazo de inscrições das equipes começa em 14 de agosto e os candidatos a sediar a competição precisam enviar a proposta para a CBV até o dia 21 do mesmo mês.

Pelo regulamento, todas as equipes devem contar com pelo menos dois atletas sub-23 e dois sub-21.

Ainda dependendo do número de equipes inscritas, a fórmula da competição pode ser um triangular, grupo único ou em dois grupos com semifinal e final. Os dois melhores de cada naipe garantem o acesso para a Superliga B 2020.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Últimas