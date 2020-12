Economia Confederação Nacional da Indústria estima alta de 4% do PIB em 2021

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Projeção da entidade para 2020 é de uma retração de 4,3% da economia brasileira

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) estima uma alta de 4% no PIB (Produto Interno Bruto) em 2021. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo País. A previsão da CNI para o PIB da indústria no próximo ano é de um crescimento de 4,4%.

As projeções da organização indicam que a economia brasileira terminará 2020 com uma retração de 4,3%, e o PIB da indústria, com uma redução e 3,5%. A previsões foram divulgadas nesta quarta-feira (16). No documento, a CNI destaca que parte significativa do crescimento do PIB em 2021 é explicada pela base de comparação, o chamado carregamento estatístico.

“Há espaço para crescer mais”, afirmou o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Segundo a organização, como a recuperação de 2020 foi rápida, o ano terminará com um volume de produção acima da média de 2020. “Desse modo, mesmo se a economia parar de crescer a partir de janeiro de 2021, na comparação com 2020, o PIB do ano seria cerca de 3% maior”, avaliou a CNI.

Vacinação

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, afirmou que a indústria está estudando uma negociação com o Ministério da Saúde para adquirir vacinas contra a Covid-19 e imunizar, por conta própria, os trabalhadores do setor.

“Esperamos que possamos negociar com o Ministério da Saúde condições e a possibilidade de vacinarmos os trabalhadores mais jovens da indústria” disse. Andrade afirmou que a indústria não tem uma posição sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19, mas defende a vacinação em massa para que seja possível voltar à normalidade.

“Defendemos uma vacinação em massa para que possa voltar ao trabalho, para que se possa voltar as atividades de lazer e que o ambiente seja mais seguro para todos. É importante para a indústria, para a sociedade, para a população e para os negócios”, afirmou.

