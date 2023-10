Economia Confiança do comércio gaúcho avança em setembro

O índice foi divulgado pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul

O ICEC-RS (Índice de Confiança do Comércio) registrou 111,3 pontos em setembro, o que representa um aumento de 3% em relação a agosto. Já na comparação com o mesmo mês de 2022, o índice apresentou queda de 7,2%.

Os dados foram divulgados pela Fecomércio-RS (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul) nesta sexta-feira (13). Segundo a entidade, os resultados esboçam uma reação da confiança do setor, que ao longo de 2023 tem registrado índices menores do que no ano anterior.

“Ao mesmo tempo em que o ICEC-RS captura a reação da confiança do comércio, que reforça suas expectativas e se prepara para as vendas de fim do ano, temos uma conjuntura que segue desafiadora, pautada por um consumo cauteloso. Nesse cenário, um planejamento realista e estratégias assertivas focadas nas necessidades dos consumidores são imprescindíveis para buscar e potencializar resultados na reta final de 2023”, comentou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

