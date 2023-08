Saúde Confira 5 doenças graves que podem ter a boca seca como sintoma

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A secura também pode estar relacionada ao ronco, uso excessivo de medicamentos, tabagismo ou alcoolismo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem nunca sentiu a boca seca, principalmente em dias mais quentes? A boca parece que não produz saliva o suficiente e não tem goles d´água que façam a boca voltar a ter um aspecto mais úmido. A baixa produção ou interrupção dessa produção é chamada de xerostomia. Ela deve ser diagnosticada e tratada o quanto antes, pois sua evolução pode resultar em mau hálito, aumento da incidência de cáries e outras doenças.

Além disso, se o sintoma persistirem, ela pode estar relacionada a outros cinco tipos de doenças mais graves. São eles: Diabetes, AVC, HIV, Doença de Alzheimer e síndrome de Sjogren — esta última é uma doença autoimune que se caracteriza principalmente pela manifestação de secura ocular e na boca associadas à presença de anticorpos ou sinais de inflamação glandular.

A secura também pode estar relacionada ao ronco, uso excessivo de medicamentos, tabagismo ou alcoolismo. O dentista Azad Eyrumlu, afirma que a boca seca persistente pode ser sinal de que algo está errado em outras partes do corpo.

“Ela pode se manifestar com sintomas como sensação pegajosa na boca, garganta seca ou inflamada, dificuldade em mastigar ou engolir ou mesmo mau hálito. Certas condições de saúde, como acidente vascular cerebral, diabetes ou doença de Alzheimer, podem manifestar-se desta forma, enquanto estes sintomas também podem ser um indicador de uma doença autoimune”, explicou ao jornal britânico The Mirror.

Embora muitas pessoas tenham nojo, a saliva desempenha um papel fundamental na nossa saúde oral, pois ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias e também a lavar as partículas dos alimentos. Também é essencial para prevenir a cárie dentária e também contém enzimas importantes que auxiliam no processo digestivo, garantindo que nosso corpo obtenha as vitaminas e nutrientes de que necessita.

Segundo o especialista, é recomendável consultar um dentista a cada seis meses para garantir que a higiene bucal esteja em boas condições e para acompanhar quaisquer problemas em desenvolvimento.

Além disso, ele afirma que é necessário escovar os dentes duas vezes ao dia pelo menos com cremes dentais contendo flúor e a escovação deve durar pelo menos dois minutos. O uso de fio dental e enxaguante bucal devem ser diários. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/confira-5-doencas-graves-que-podem-ter-a-boca-seca-como-sintoma/

Confira 5 doenças graves que podem ter a boca seca como sintoma

2023-08-29