Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e o quinto dia após início dos sintoma. Foto: Cristine Rochol/PMPA Testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e o quinto dia após início dos sintoma. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os porto-alegrenses contam com uma unidade móvel itinerante para realização de testes rápidos de antígeno de Covid-19. A ação é financiada por recursos da Fase 3 do Projeto Testar RS, do Governo do Estado. Desde o dia 17 de janeiro, das 9h às 16h, o ônibus circula em quatro pontos distintos da cidade.

Os testes são oferecidos a pacientes sintomáticos de Covid-19 (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem todos que procuram o exame, passam por avaliação clínica.

Conforme a gerente da Unidade Móvel, Rosângela Nery Barreto, a procura pelo ônibus itinerante tem sido expressiva “Já conseguimos realizar cerca de 165 testes rápidos. Um número significativo, uma vez que existe uma grande oferta de locais disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde”, destaca

Além da unidade móvel, a testagem continua disponível de segunda à sexta-feira na tenda instalada junto ao campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), localizado na rua Sarmento Leite, 425, e nas 132 unidades de saúde da Capital. Confira aqui os endereços.

Sintomas

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante.

Confira a programação da unidade móvel

Segunda a quinta-feira, das 9h às 16h:

Segunda-feira (31): Ilha do Pavão (rua A, 45 – Ilha do Pavão, bairro Arquipélago)

Terça-feira (1º): Vila dos Papeleiros (rua Voluntários da Pátria, 1940)

Quarta-feira (2): Quilombo Fidelix (rua Dr. Sebastião Leão-Antonio F Rocha, 1-81)

Quinta-feira (3): Vila Dique (rua Severo Dullius,165).

