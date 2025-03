Esporte Confira a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas do Brasileirão para Grêmio, Inter e Juventude

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

CBF definiu data e horário das partidas Foto: Lucas Uebel/Grêmio | Ricardo Duarte/Internacional | Fernando Alves/Juventude CBF definiu data e horário das partidas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio | Ricardo Duarte/Internacional | Fernando Alves/Juventude) Foto: Lucas Uebel/Grêmio | Ricardo Duarte/Internacional | Fernando Alves/Juventude

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro de 2025 até a 12° rodada. Com isso, Grêmio, Inter e Juventude conheceram as datas e horários de seus confrontos.

Na primeira rodada, as três equipes entram em campo neste sábado (29). O Tricolor recebe o Atlético-MG na Arena, às 18h30. O Juventude encara o Vitória no mesmo horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais tarde, o Colorado encara Flamengo, às 21h, no Rio de Janeiro.

Tabela

2ª Rodada

05/04 (sáb) 18h30: Ceará x Grêmio, Arena Castelão, Fortaleza

05/04 (sáb) 21h: Botafogo x Juventude, Nilton Santos, Rio de Janeiro

06/04 (dom) 18h30: Inter x Cruzeiro, Beira-Rio, Porto Alegre

3ª Rodada

12/04 (sáb) 16h: Juventude x Ceará, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

13/04 (dom) 17h30: Grêmio x Flamengo, Arena do Grêmio, Porto Alegre

13/04 (dom) 20h: Fortaleza x Inter, Arena Castelão, Fortaleza

4ª Rodada

16/04 (qua) 19h: Mirassol x Grêmio, José M. Campos Maia, Mirassol

16/04 (qua) 19h30: Inter x Palmeiras, Beira-Rio, Porto Alegre

16/04 (qua) 21h30: Flamengo x Juventude, Maracanã, Rio de Janeiro

5ª Rodada

19/04 (sáb) 21h: Grêmio x Inter, Arena do Grêmio, Porto Alegre

20/04 (dom) 11h: Juventude x Mirassol, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

6ª Rodada

26/04 (sáb) 16h: Inter x Juventude, Beira-Rio, Porto Alegre

27/04 (dom) 18h30: Vitória x Grêmio, Barradão, Salvador

7ª Rodada

03/05 (sáb) 18h30: Corinthians x Inter, Neo Química Arena, São Paulo

04/05 (dom) 16h: Grêmio x Santos, Arena do Grêmio, Porto Alegre

05/05 (seg) 20h: Juventude x Atlético, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

8ª Rodada

10/05 (sáb) 16h: Fortaleza x Juventude, Arena Castelão, Fortaleza

10/05 (sáb) 18h30: Grêmio x Bragantino, Arena do Grêmio, Porto Alegre

11/05 (dom) 20h: Botafogo x Inter, Nilton Santos, Rio de Janeiro

9ª Rodada

17/05 (sáb) 21h: São Paulo x Grêmio, Morumbis, São Paulo

18/05 (dom) 16h: Juventude x Fluminense, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

18/05 (dom) 20h30: Inter x Mirassol, Beira-Rio, Porto Alegre

10ª Rodada

25/05 (dom) 11h: Grêmio x Bahia, Arena do Grêmio, Porto Alegre

25/05 (dom) 16h: Sport x Inter, Ilha do Retiro, Recife

26/05 (seg) 20h: Bragantino x Juventude, Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

11ª Rodada

01/06 (dom) 16h: Juventude x Grêmio, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

01/06 (dom) 20h30: Inter x Fluminense, Beira-Rio, Porto Alegre

12ª Rodada

12/06 (qui) 20h: Grêmio x Corinthians, Arena do Grêmio, Porto Alegre

12/06 (qui) 21h30: Atlético x Inter, Arena MRV, Belo Horizonte

12/06 (qui): (horário a definir) Palmeiras x Juventude, Allianz Parque, São Paulo

2025-03-29