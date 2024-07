Olimpíada Confira as datas dos jogos da Seleção Brasileira feminina de futebol na Olimpíada de Paris

A craque Marta deve se despedir da Seleção após os Jogos Olímpicos

Em busca da medalha de ouro inédita em Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira feminina de futebol estreia na Olimpíada de Paris, na França, nesta quinta-feira (25), contra a Nigéria, às 14h (horário de Brasília).

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a equipe está no grupo C da competição. Além das nigerianas, Japão e Espanha serão adversárias do Brasil na primeira fase da Olimpíada.

A participação em Paris deve ser a última da craque Marta com a camisa da Seleção. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 disputou duas Olimpíadas e tem duas medalhas de prata: a primeira em Atenas, em 2004, e a segunda em Pequim, em 2008.

Datas dos jogos da Seleção Feminina

– 25/7, 14h (horário de Brasília): Brasil x Nigéria

– 28/7, 12h (horário de Brasília): Brasil x Japão

– 31/7, 12h (horário de Brasília): Brasil x Espanha

