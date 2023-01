Geral Confira o calendário de pagamento do Auxílio Gás; primeira parcela de 2023 será paga a partir do próximo dia 13

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Como os pagamentos são realizados de forma bimestral, o benefício voltará a ser pago em fevereiro. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Auxílio Gás continuará durante o governo Lula, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Como os pagamentos são realizados de forma bimestral, o benefício voltará a ser pago em fevereiro. O valor a ser pago voltou a ser de 50% do valor médio do botijão de 13kg.

Os depósitos começam no dia 13 de fevereiro, e o primeiro grupo a receber são as pessoas que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. As transferências serão realizadas por meio da conta da Caixa dos titulares e seguirão o calendário do Bolsa Família.

O benefício foi criado para famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha durante o governo Bolsonaro. Inicialmente, o repasse correspondia à metade do preço médio nacional do botijão de 13 kg. Em agosto de 2022, o valor passou a cobrir 100% do preço do botijão. Isso durou até dezembro. Neste ano, retornou para a metade do valor médio do botijão.

Quem tem direito?

Podem receber o Auxílio Gás as famílias que se encaixem nos seguintes critérios:

– Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 651);

– Famílias que tenham entre residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, o BPC;

– Famílias que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção.

A lei estabelece que o auxílio será concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Como consultar?

É possível verificar informações sobre Auxílio Gás:

– Pelo aplicativo Auxílio Brasil;

– Pelo aplicativo Caixa Tem;

– Pelo atendimento em agências da Caixa Econômica Federal;

– Pelos telefones 111 ou 121 (Ministério do Desenvolvimento Social).

Confira, abaixo, o calendário por NIS.

NIS terminado em 1

– Fevereiro: 13;

– Abril: 14;

– Junho: 19;

– Agosto: 18;

– Outubro: 18;

– Dezembro: 11.

NIS terminado em 2

– Fevereiro: 14;

– Abril: 17;

– Junho: 20;

– Agosto: 21;

– Outubro: 19;

– Dezembro: 12.

NIS terminado em 3

– Fevereiro: 15;

– Abril: 18;

– Junho: 21;

– Agosto: 22;

– Outubro: 20;

– Dezembro: 13.

NIS terminado em 4

– Fevereiro: 16;

– Abril: 19;

– Junho: 22;

– Agosto: 23;

– Outubro: 23;

– Dezembro: 14.

NIS terminado em 5

– Fevereiro: 17;

– Abril: 20;

– Junho: 23;

– Agosto: 24;

– Outubro: 24;

– Dezembro: 15.

NIS terminado em 6

– Fevereiro: 22;

– Abril: 24;

– Junho: 26;

– Agosto: 25;

– Outubro: 25;

– Dezembro: 18.

NIS terminado em 7

– Fevereiro: 23;

– Abril: 25;

– Junho: 27;

– Agosto: 28;

– Outubro: 26;

– Dezembro: 19.

NIS terminado em 8

– Fevereiro: 24;

– Abril: 26;

– Junho: 28;

– Agosto: 29;

– Outubro: 27;

– Dezembro: 20.

–NIS terminado em 9

– Fevereiro: 27;

– Abril: 27;

– Junho: 29;

– Agosto: 30;

– Outubro: 30;

– Dezembro: 21.

NIS terminado em 0

– Fevereiro: 28;

– Abril: 28;

– Junho: 30;

– Agosto: 31;

– Outubro: 31;

– Dezembro: 22.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/confira-o-calendario-de-pagamento-do-auxilio-gas-primeira-parcela-de-2023-sera-paga-a-partir-do-proximo-dia-13/

Confira o calendário de pagamento do Auxílio Gás; primeira parcela de 2023 será paga a partir do próximo dia 13