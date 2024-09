Porto Alegre Confira o esquema de trânsito e transporte para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado de 7 a 22 de setembro Foto: Joel Vargas/PMPA O evento será realizado de 7 a 22 de setembro. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para facilitar o acesso ao Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou um esquema especial de trânsito e transporte na região do Parque Harmonia. Desde segunda-feira (2), é proibido estacionar na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha.

O evento será realizado de 7 a 22 de setembro. Agentes da EPTC monitoram diariamente a região e, em caso de movimento intenso de veículos, pode ocorrer o bloqueio do acesso à avenida Augusto de Carvalho pela Loureiro da Silva. Nesse caso, os motoristas devem seguir pela Loureiro, pegar a rua Antônio Klinger Filho, avenida Borges de Medeiros e chegar até o acampamento pela Aureliano de Figueiredo Pinto.

Transporte

Para usuários de táxi, há uma área de embarque e desembarque na avenida Augusto de Carvalho, no lado direito do sentido Centro/bairro da via, no trecho compreendido entre a avenida Loureiro da Silva e a rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, e um ponto na Otávio Francisco Caruso da Rocha, em frente à Justiça Federal. Durante a noite, é disponibilizado um ponto extra na Rótula das Cuias.

O embarque e desembarque no transporte por aplicativos ocorre na Augusto de Carvalho, sentido bairro/Centro, esquina com a Otávio Francisco Caruso da Rocha, pouco antes da parada do T1. Os frequentadores do parque também contam com ponto sinalizado para aplicativos no lado esquerdo da rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, em frente à Justiça Federal. Tanto os espaços para embarque e desembarque de táxi quanto por aplicativo são sinalizados.

O transporte público também é uma opção para chegar ao Parque Harmonia. O Acampamento Farroupilha é atendido por 36 linhas de ônibus em dias úteis, 33 aos sábados e 30 aos domingos. Além das linhas que atendem entre as 5h e 23h, os frequentadores do parque têm a opção das linhas que atendem o transporte na madrugada, a C5 e os madrugadões, que possuem ponto de embarque na Loureiro da Silva e na Borges de Medeiros. As linhas e seus respectivos pontos de parada podem ser conferidos pelos aplicativos Cittamobi e Moovit.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/confira-o-esquema-de-transito-e-transporte-para-o-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre/

Confira o esquema de trânsito e transporte para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

2024-09-03