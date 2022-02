Rio Grande do Sul Confira o funcionamento dos serviços estaduais durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) faz p lantão 24 horas pelo telefone 192. Foto: Cristine Rochol/PMPA O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) faz p lantão 24 horas pelo telefone 192. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os órgãos da administração estadual, incluindo autarquias e fundações públicas, terão ponto facultativo na segunda-feira (28) e terça-feira (1º), em razão do Carnaval. Na Quarta-Feira de Cinzas (2), o decreto informa que expediente começa às 13h.

Abaixo, confira horários referentes a serviços do Estado entre este sábado (26) e quarta-feira (2), além de espaços culturais e de lazer.

SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones de emergência:

• Polícia Civil – plantão emergências: telefone 197

• SSP – disque-denúncia: telefone 181

• Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): 51 98444-0606

• Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

• Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

• Brigada Militar (BM): telefone 190

• Corpo de Bombeiros: telefone 193

• Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

• Defesa Civil Estadual: telefone 199

SAÚDE

Farmácia de Medicamentos Especiais

Segunda (28) e terça (1º): não abre

Quarta (2): abre às 13h

Av. Borges de Medeiros, 546 – Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

Segunda (28) e terça (1º): não abre

Quarta (2): abre às 13h

Av. Bento Gonçalves, 3.722 – bairro Partenon, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)

Plantão 24 horas

Telefone 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800-721-3000

Disque Vigilância

Segunda (28): 8h às 20h

Terça (1º): 8h às 20h

Quarta (2): 8h às 22h

Telefone 150

TRABALHO

Agências FGTAS/Sine

Segunda (28) e terça (1º): fechadas

Quarta-feira (2): abrem às 13h

• Em Porto Alegre, vale o mesmo para a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

LAZER

Cultura

• Clique aqui e acesse tabela com dias e horários de funcionamento de instituições da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac).

Jardim Botânico

Sábado (26) e domingo (27): 9h às 17h

Segunda (28): fechado

Terça (1º) e quarta (2): 9h às 17h

• Clique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Sábado (26 e domingo (27): 9h às 17h

Segunda (28): fechado

Terça (1º) e quarta (2/3): 9h às 17h

• Clique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo)

Entre sábado (26/2) e a manhã de quarta-feira (2/3): fechado

Quarta (2): abre às 13h

Rua Gonçalves Dias, 700 – bairro Menino Deus, Porto Alegre

DEMAIS SERVIÇOS

DetranRS

Segunda (28) e terça (1º): não haverá expediente

Quarta-feira (2): o atendimento pelo 0800-905-5555 retorna às 8h e o chat do site, às 13h; no Tudo Fácil Lajeado, haverá atendimento presencial (com agendamento) a partir das 13h; nas unidades do Tudo Fácil de Porto Alegre, o atendimento presencial retorna na quinta-feira (3/3).

• Centros credenciados pelo DetranRS onde são prestados os serviços de habilitação (CFCs), veículos (CRVAs), desmanche (CDVs) e depósito (CRDs) terão funcionamento facultativo nessas datas quanto ao atendimento ao público, conforme a Portaria DetranRS nº 51/2022, publicada em 21/2/2022. • Os Centros de Remoção e Depósito estarão fechados para retirada de veículos, mas as remoções por solicitação dos agentes de fiscalização de trânsito e das polícias permanecem com funcionamento normal.

Tudo Fácil

Agências em Porto Alegre:

Sábado (26), domingo (27), segunda (28), terça (1º) e quarta (2): fechadas

Quinta (3/3): 8h às 14h

Endereços na capital:

• Zona sul: av. Wenceslau Escobar, 2.666 – bairro Tristeza

• Zona norte: rua Domingos Rubbo, 51 – bairro Cristo Redentor

Agência em Lajeado:

Sábado (26): 10h às 14h

Domingo (27), segunda (28/2), terça (1º): fechada

Qua (2/3): 13h às 20h

Shopping Lajeado

BR-386, km 346 – bairro São Cristóvão, Lajeado

Procon RS

Segunda (28) e terça (1º): sem atendimento

Quarta (2): às 13h, retoma o atendimento pelo WhatsApp (51) 3287-6200 e pelos canais de atendimento eletrônico informados em https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor

(O Procon RS somente atende consumidores de municípios onde não há Procon instalado.)

IPE Saúde

O atendimento presencial e as perícias médicas no edifício-sede do IPE Saúde na capital permanecem suspensos até dia 11 de março. Todos os serviços podem ser solicitados pelo atendimento digital:

http://ipesaude.rs.gov.br/atendimento-digital

Receita Estadual

Entre segunda (28) e terça (1º), bem como a manhã de quarta (2), não serão considerados como dia útil para contagem do prazo de atendimento. Para saber mais sobre o atendimento da Receita Estadual, consulte a Carta de Serviços da Receita Estadual no site receita.fazenda.rs.gov.br.

Cartão Devolve ICMS

Segunda (28/2) a quarta (2/3): não haverá entregas

Quinta-feira (3/3): retornam entregas no prédio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) na av. Borges de Medeiros, 521 – Centro, em Porto Alegre, das 8h às 11h

No interior, as entregas acompanharão o funcionamento das agências bancárias designadas.

AGRICULTURA

Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul)

Sábado (26): setor de carnes e central de flores abertos das 7h às 12h

Domingo (27): fechada

Segunda (28): mercado aberto das 5h30 às 10h

Terça (1º): mercado aberto das 13h às 17h

Quarta (2): mercado aberto das 13h às 17h

Demais dias, consulte site: www.ceasa.rs.gov.br

Av. Fernando Ferrari, 1.001 – bairro Anchieta, Porto Alegre.

