Porto Alegre Confira onde se vacinar contra a Covid nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 33 locais. Foto: Cristine Rochol/PMPA A vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 33 locais. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid nesta terça-feira (5) para todas as pessoas a partir de cinco anos em diferentes locais.

A vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 33 locais: Shopping João Pessoa e em 32 unidades de saúde – quatro delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza).

A primeira dose de Coronavac estará disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 23 unidades de saúde e na unidade móvel, que estará na Escola Oscar Schmidt, no bairro Arquipélago, das 9h às 15h. A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas até 8 de março (28 dias).

Já a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer será oferecida em 13 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos. A segunda dose do imunizante é oferecida para vacinados até 8 de fevereiro (oito semanas), nos mesmos locais.

Agendamento da vacinação infantil

Também é possível agendar a imunização através do app 156+POA para o período noturno. A primeira e segunda doses da vacina da Pfizer é oferecida para crianças de cinco a 11 anos nas unidades Morro Santana e Diretor Pestana, das 18h às 21h. Já a primeira e segunda doses de Coronavac, para crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas, na unidade Morro Santana, no mesmo horário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre