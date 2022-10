Saúde Confira os beneficíos do otimismo para a saúde e a longevidade

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

Pessoas otimistas tendem a viver com maior qualidade de vida em todos os sentidos. (Foto: Reprodução)

Em tempos tão difíceis é possível entender o porquê de estarmos tão suscetíveis aos pensamentos negativos. Mas isso pode ser bastante prejudicial, conforme mostram novos estudos, visto que a negatividade possui grande influência no desenvolvimento de doenças. Em contrapartida, também podemos apontar diversos benefícios do otimismo para a saúde. Pessoas otimistas tendem a viver com maior qualidade de vida em todos os sentidos, inclusive com menor disposição a doenças.

O pesquisador Hayami Koga, da Universidade de Harvard, publicou recentemente um estudo no Jornal da Sociedade Americana de Geriatria que mostra a relação entre o otimismo e a longevidade. Segundo Koga, focar em questões negativas pode gerar consequências reais para a nossa saúde como um todo.

Em contrapartida, os pensamentos positivos irão funcionar como uma espécie de combustível, capaz de nos manter em movimento e gerar mais disposição. Assim, a longo prazo, o otimismo de alguém pode se configurar em um fator importante para a manutenção de toda a saúde e, consequentemente, da longevidade.

Isso porque os nossos pensamentos exercem importante influência sobre o desempenho do nosso cérebro, diminuindo ou aumentando o estresse e ansiedade. Como consequência, os pensamentos negativos conseguem gerar problemas cardiovasculares, doenças respiratórias, problemas estomacais e até mesmo câncer.

Como ter otimismo

Talvez a grande questão não seja exatamente como o otimismo nos ajuda, já que a relação é evidente, mas sim como de fato desenvolver o otimismo. Afinal, as notícias nos jornais e até mesmo a nossa experiência no dia a dia tendem a gerar um desânimo muito difícil de se combater.

Tanto é que Koga já mostra em seu estudo como as pessoas mais otimistas são aquelas com menor nível de informação. Com isso, pode surgir um conflito entre a necessidade de se manter por dentro do que acontece no mundo e se manter positivo e saudável.

Nesse caso, é importante lembrar que existe também muita coisa boa sendo feita e que sempre há esperança. Ademais, o pensamento positivo também é um exercício diário, e algumas ferramentas como a psicoterapia podem te ajudar a lidar com os pensamentos negativos e a pensar com mais coragem.

