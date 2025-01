Porto Alegre Confira os locais onde há fiscalização com radar móvel nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Os locais da Operação Radar também são informados pelo aplicativo de trânsito Waze Foto: EPTC/Divulgação

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realiza nesta semana a Operação Radar em diversos pontos de Porto Alegre, nos turnos da manhã, tarde e noite, com o objetivo de coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de acidentes.

A ação, que iniciou nesta segunda (27) e prossegue até sexta-feira (31), ocorre nas seguintes vias: Edvaldo Pereira Paiva, Diário de Notícias, Ipiranga, Dr. Salvador França, Assis Brasil, Sertório, Borges de Medeiros, Juca Batista e Pereira Franco.

Os locais da Operação Radar também são informados pelo Waze. Os pontos onde há fiscalização aparecem no aplicativo com o ícone de polícia, acompanhados da descrição “radar móvel” e da informação sobre a velocidade máxima permitida na via. Além disso, as localizações são divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura.

