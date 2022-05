Esporte Confira os vencedores da segunda etapa do circuito brasileiro de skate em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

O evento foi realizado na maior pista de skate da América Latina Foto: Pedro Piegas/PMPA O evento foi realizado na maior pista de skate da América Latina. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A segunda etapa do circuito brasileiro de skate, o STU National de Porto Alegre, foi encerrada na tarde de domingo (29) na Orla do Guaíba. O evento, que começou na sexta-feira (27) na maior pista de skate da América Latina, reuniu os principais skatistas do País.

Devido à chuva, as finais tiveram que ser canceladas. Sendo assim, valeu o resultado obtido pelos atletas nas semifinais.

Na modalidade park, a campeã foi a paulista Raicca Ventura. Em segundo lugar, ficou Yndiara Asp e, em terceiro, Sofia Godoy. Já no masculino, o título ficou com o curitibano Luigi Cini, com Pedro Carvalho na segunda colocação e Gui Khury na terceira.

Na modalidade street, quem acabou levando a melhor entre as meninas foi a paulista Gabi Mazetto, com Carla Karolina e Kemily Suiara completando o pódio. Entre os homens, quem subiu ao lugar mais alto foi o paulista Giovanni Vianna, seguido por Gabryel Aguilar e João Lucas Alves, o Xuxu.

A disputa na modalidade paraskate foi a única que ocorreu no domingo, em uma rápida trégua da chuva no início da tarde na Capital. Com a participação de sete paraskatistas, Vini Sardi garantiu o título.

