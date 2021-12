Rio Grande do Sul Confira quais são os principais destinos para as férias de verão dos gaúchos

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação)

Para quem está marcando viagem, este verão promete. O Jornal O Sul, procurou saber quais os principais destinos dos gaúchos para curtir a estação mais quente do ano. Segundo pesquisa da Fecomércio, o litoral do Rio Grande do Sul, foi apontado como principal destino dos gaúchos. Torres, Capão da Canoa e Tramandaí são as praias mais citadas. Em média os turistas pretendem passar cerca de dez dias na praia. Os hotéis já estão prontos para o fluxo maior e adaptados ao novo normal.

“A gente tem um apelo muito grande pelo litoral norte. A pandemia direcionou as pessoas para áreas abertas, mas a praia continua sendo o pilar, antes e depois da pandemia, no verão. Até porque, a praia trata-se de um ambiente bem aberto, bem fácil de circular, não está em um lugar enclausurado. E a gente tem como principal: Torres, Tramandaí, Imbé e Capão da Canoa”, destacou a analista técnica da gerência de Turismo do Sesc, Priscila Gurgel. Lembrando que mesmo vacinado é aconselhável manter o distanciamento físico e o uso da máscara.

