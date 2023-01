Notícias Confirmação de Simone Tebet em evento de Doria gera mal-estar no governo Lula

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Ministra consultou o governo Lula antes de aceitar o convite e recebeu o sinal verde. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A confirmação da ministra do Planejamento Simone Tebet na Brazil Conference em Lisboa, organizada pelo Lide, grupo fundado por João Doria, gerou críticas e mal-estar junto a integrantes do PT e do governo Lula.

A avaliação desse grupo é que, apesar de a orientação do governo ser a de diálogo com diferentes setores, Doria é visto como um dos responsáveis por fomentar o ódio aos petistas na sociedade.

Entretanto, antes de aceitar o convite de João Doria para participar de evento do Lide em Lisboa, no próximo fim de semana, Simone Tebet consultou o governo Lula e recebeu o sinal verde.

Simone Tebet foi criticada por setores do PT por aceitar o convite de Doria, antigo rival do PT, após ter assumido um cargo no governo. A ministra do Planejamento, por seu turno, nunca escondeu a proximidade com o ex-tucano. Se há incômodo, pelo menos não se pode alegar surpresa.

No jantar organizado em dezembro de 2021 com Lula e Geraldo Alckmin, antes de consolidarem a aliança, o coordenador do grupo “Prerrogativas”, Marco Aurélio Carvalho, disse que o único veto era sobre a presença de Doria e os bolsonaristas. O Prerrogativas é o grupo de advogados e juristas que organizou o evento e atuou na aproximação entre o hoje presidente e vice-presidente.

Luiz Carlos Rocha, advogado de Lula quando ele estava preso em Curitiba, fez críticas públicas à ministra. No seu Twitter, disse que “Tebet pode aproveitar a oportunidade e ver com o governador Doria como ele imaginou levar coxinha para o Lula quando Moro quis transferi-lo de Curitiba para Tremembé”. Afirmou ainda que “o fato de Doria ter saído da política não faz com que o abraço em Bolsonaro, Moro e as covardias com Lula saiam (da política também)”.

Rocha faz referência a uma determinação judicial para transferir Lula de Curitiba para o presídio do Tremembé, em São Paulo, em agosto de 2019. Na ocasião, Doria fez ironias e disse que Lula teria a oportunidade de fazer algo que “jamais fez na vida: trabalhar”.

Doria falou com Tebet na quinta-feira (12) e confirmou presença. A ministra, diferentemente do PT, sempre teve boa relação com o ex-governador de São Paulo. Quando Doria anunciou a desistência de disputar o Palácio do Planalto, no ano passado, a então senadora e pré-candidata à Presidência disse que ele “nunca foi adversário, sempre foi aliado”.

