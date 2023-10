Política Conflito em Israel cria pressão sobre a esquerda e abre fissuras na política brasileira; entenda

9 de outubro de 2023

O presidente Lula afirmou estar "chocado com os ataques terroristas contra civis em Israel". (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A ofensiva organizada pelo grupo terrorista Hamas em Israel, iniciada no último sábado (7), criou uma pressão sobre a esquerda brasileira. Isto porque alguns de seus principais líderes, embora tenham lamentado as vítimas, não criticaram nominalmente a ação do Hamas que deixou civis mortos e reféns na faixa de Gaza.

Logo após o bombardeio que acometeu o Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais para dar o posicionamento oficial do governo. “O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU”, escreveu o presidente, que disse estar “chocado com os ataques terroristas contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas”. O primeiro pronunciamento do chefe do Executivo brasileiro foi o suficiente para gerar críticas ao chefe do Executivo por, segundo a oposição, não ter adotado uma postura mais dura, mas de conciliação.

Um dos primeiros a reagir foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratou de vincular o ex-adversário na corrida presidencial ao grupo palestino. “Pelo respeito e admiração ao povo de Israel repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luís Inácio Lula da Silva quando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o anunciou vencedor das eleições de 2022”, disse o ex-mandatário, tentando vincular Lula ao Hamas.

O PT e PSOL emitiram notas sobre o ataque terrorista. O partido do presidente afirmou repudiar “todo e qualquer ato de violência” e se solidarizou com as vítimas. Apesar disso, não falou sobre o Hamas: “Só há um caminho para a paz na região, que é a garantia de dois Estados, um palestino e um israelense”, diz trecho do texto.

O PSOL lamentou as mortes, mas condenou o “regime de apartheid contra o povo palestino”, mas também não citou nominalmente o Hamas. “O apartheid sionista de Israel vem empobrecendo e segregando o povo palestino há décadas”, disse a sigla.

Conflito em Israel cria pressão sobre a esquerda e abre fissuras na política brasileira; entenda

