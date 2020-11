Grêmio Confronto entre Grêmio x Bragantino fecha primeiro turno do Brasileirão 2020

2 de novembro de 2020

Na Arena, o duelo fecha a décima nona rodada do Brasileirão 2020

2 de novembro de 2020

O confronto que fecha a décima nona rodada do Brasileirão terá como protagonistas Grêmio e Bragantino. Na Arena, às 20h, as duas equipes se enfrentam pela última rodada do primeiro turno do campeonato nacional. O tricolor tentando se aproximar do G-6 e a equipe paulista tentando sair da zona de rebaixamento.

Grêmio

Buscando engatar a terceira vitória seguida, feito que não acontece desde agosto, o tricolor mantém seus jogadores concentrados e preza pelo mistério na escalação. A tendência é que Renato poupe alguns titulares, já pensando na quinta-feira (5), na decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude. Desta forma, um time misto pode aparecer e com uma novidade: a estreia do centroavante argentino Diego Churín, recém-chegado no clube. Alisson segue sendo desfalque, se recuperando de um problema muscular. Na última rodada do Brasileiro,o tricolor venceu o Athletico e chegou à 11ª colocação, com 24 pontos. Uma vitória, aproxima a equipe de Renato do G-6.

Bragantino

Vindo de duas vitórias seguidas, mas ainda na zona de rebaixamento, o Bragantino busca uma recuperação mesmo fora de casa. Com 19 pontos, é o 18º colocado e chegou a respirar fora da zona da degola após a última rodada, mas voltou a frequentar as últimas posições após os resultados do fim de semana. Para esta partida, além da lista de desfalques que conta com o atacante Alerrandro, o lateral-esquerdo Weverson, o meia Vitinho, o atacante Wesley, o volante Matheus Jesus, o zagueiro Leo Realpe, e o atacante Leandrinho, todos por lesão, o técnico Maurício Barbieri teve uma baixa de última hora. O atacante Bruno Tubarão testou positivo para Covid-19 e não estará disponível para o duelo. Arbitragem: Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, ambos do Distrito Federal. Quarto árbitro: Douglas Schwengber da Silva Árbitro de vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia Transmissão: A Jornada Esportiva da Rádio Grenal começa a partir das 18h, trazendo todos os detalhes da partida. A partir das 20h, você acompanha o confronto com a narração de Angelo Afonso, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Bruno Soares, análise de arbitragem de Diego Real e plantão de Lucas Arruda.

