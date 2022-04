Mundo Confronto entre palestinos e polícia israelense deixa 152 feridos em Jerusalém

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Polícia afirmou que entrou no complexo que abriga a mesquita Al-Aqsa para dispersar e permitir que fiéis deixassem o local com segurança. Foto: Reprodução Polícia afirmou que entrou no complexo que abriga a mesquita Al-Aqsa para dispersar e permitir que fiéis deixassem o local com segurança. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos 152 palestinos ficaram feridos em confronto com a tropa de choque israelense dentro da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, nesta sexta-feira (15), estendendo um recente ressurgimento da violência que levantou temores de retrocesso para um conflito mais amplo.

A maioria dos ferimentos foram causados por balas de borracha, granadas de efeito moral e espancamentos com cassetetes da polícia, disse o Crescente Vermelho Palestino, no local mais sensível do conflito Israel-Palestina.

As forças de segurança israelenses estão em alerta máximo após uma série de ataques nas ruas árabes em todo o país nas últimas duas semanas.

Os confrontos no complexo de Al-Aqsa, na cidade velha murada de Jerusalém, representam o risco de deflagrar um conflito mais amplo, como a guerra de Gaza do ano passado.

Em um comunicado, a polícia israelense disse que centenas de palestinos atiraram fogos de artifício e pedras contra suas forças e em direção à área de oração judaica próxima do Muro das Lamentações, na Cidade Velha, após as orações matinais do Ramadã.

A polícia afirmou que entrou no complexo de Al-Aqsa para “dispersar e repelir [a multidão e] permitir que o resto dos fiéis deixasse o local com segurança”, acrescentando que três policiais ficaram feridos nos confrontos.

A polícia deteve centenas de palestinos, disse um porta-voz do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett em postagem no Twitter.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina, referindo-se à violência em Al-Aqsa, disse que “considera Israel total e diretamente responsável por este crime e suas consequências”.

