Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Israel disse ter realizado um ataque aéreo que matou “vários terroristas” na região. (Foto: AFP)

Treze pessoas, entre elas cinco crianças, foram mortas em confrontos com as forças israelenses no campo de refugiados de Nur Shams, na Cisjordânia, segundo publicou o The Guardian, com base em informações do Ministério da Saúde palestino. O Crescente Vermelho palestino também confirmou o número de mortes.

O ministério disse, ainda, que seis palestinos foram mortos em um raro ataque aéreo israelense ao campo, na quinta-feira (19). Segundo os militares israelenses, o ataque matou militantes e resultou em 10 oficiais israelenses feridos. Mais de 74 palestinos foram mortos na Cisjordânia desde o início da guerra.

Autoridades israelenses também começaram a evacuar a cidade de Kiryat Shmona, no norte do país, após dias de confrontos com combatentes do Hezbollah, na fronteira com o Líbano. Esse pode ser considerado o mais recente sinal de uma potencial invasão terrestre a Gaza, que poderia desencadear tumultos regionais.

“Há pouco, o comando do norte informou o prefeito da cidade sobre a decisão. O plano será executado pela autoridade local, pelo Ministério do Turismo e pelo Ministério da Defesa”, afirmou o exército israelense, em comunicado.

Kiryat Shmona, com 25 mil habitantes, encontra-se numa zona sob tensão desde o ataque lançado pelo movimento islâmico palestino Hamas, em 7 de outubro, em solo israelense.

O ataque matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, o exército israense está em alerta na fronteira norte do país para travar uma possível ofensiva do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah.

Desde 7 de outubro, os confrontos na fronteira entre Israel e o Líbano causaram cerca de vinte mortos, na sua maioria combatentes, mas também um jornalista da agência Reuters e dois civis.

Do lado israelense, pelo menos três pessoas foram mortas.

Dados da ONU

Conforme o Escritório para Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), 1.284 pessoas ficaram feridas, na Cisjordânia, desde o dia 7 de outubro. Deste total, 18 eram crianças. O número de vítimas tem crescido diariamente.

Segundo o Escritório da ONU, a maioria das mortes e agressões ocorre em um contexto de protestos contra o conflito que se desenvolve no Oriente Médio e é provocada tanto pelas “forças israelitas e dos colonos”, quanto pelas “forças de segurança palestinas”. Os colonos são os israelenses que vivem na Cisjordânia.

As Forças Armadas de Israel, por sua vez, informaram que têm desenvolvido operações na Cisjordânia contra o terrorismo. Desde o dia 7, as forças israelenses prenderam 524 suspeitos de atividades terroristas, sendo 330 dos presos acusados de serem agentes do Hamas.

