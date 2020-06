Bem-Estar Conheça 11 passos essenciais para começar a praticar yoga em casa

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

A yoga garante bem-estar físico e mental, desenvolvendo até a parte emocional para aliviar o estresse. (Foto: Reprodução)

Anda se sentido sedentária e “enferrujada”, como se o cansaço e a indisposição fossem partes comuns do seu dia a dia? Então é hora de aprender a como praticar yoga em casa, sem qualquer dificuldade e com baixíssimos custos.

Para quem não gosta de musculação ou exercícios de hipertrofia, ela é a atividade ideal, já que garante bem-estar físico e mental, desenvolvendo até a parte emocional para aliviar o estresse. Além de proporcionar flexibilidade, força e condicionamento a quem pratica.

De acordo com a professora Thais Dalla Zanna, é preciso prestar atenção em alguns pontos para realizar a atividade em segurança. “Os asanas são posturas que trabalham a parte física, fazendo com que o corpo saia da zona de conforto”, aponta como um dos elementos centrais que se deve estar atento. Quando feitos corretamente, eles torneiam, alongam e até causam o emagrecimento.

Os pranayamas – técnicas de respiração para oxigenar o organismo e trazer concentração para a meditação – também são de extrema relevância para a criação do hábito.

Se é sua primeira vez fazendo yoga, a especialista dá outra dica muito importante. “Caso a sua postura esteja desconfortável a ponto de criar agitação, o praticante deve parar o asana e fazer uma versão mais simples da mesma”, explica.

Com tantos benefícios, muitas pessoas pensam em iniciar a yoga em casa por conta própria. Mas, existem alguns aspectos, como os apontados acima, que precisam ser levados em conta para começar a prática sozinho. Veja, a seguir, algumas dicas da profissional.

1. Crie um ritual para a prática

Estabeleça um horário para se dedicar aos exercícios e introduza na sua rotina. O importante nesse início é a constância na prática para que comece a fazer parte do seu dia a dia.

2. Encontre um lugar tranquilo e amplo

Pode ser um espaço interno ou externo, porém lembre-se de verificar móveis e objetos antes de iniciar a atividade. O chão deve ser plano e liso para seu conforto e segurança.

3. Use roupas confortáveis

O vestuário é de extrema importância para a realização de diversas posições. Eles devem permitir a livre movimentação do seu corpo, dando espaço para uma flexibilidade maior.

4. Evite se alimentar antes da prática

É possível comer algo leve uma hora antes da atividade, ou caso não esteja sem energia, tome apenas um suco de frutas ou uma colher de mel pelo menos 30 minutos antes. Porém, o ideal é realizar a prática com o estômago vazio para evitar refluxo e mal-estar durante o exercício.

5. Providencie um MAT

O famoso tapetinho de yoga. Ele deve ser antiderrapante e ter aderência ao seu corpo. É possível utilizar substituições, mas com alguns cuidados. Pode utilizar um cobertor, toalha ou almofada nas posturas sentadas e deitadas. Porém, estas substituições não são antiderrapantes e, por isso, não devemos usá-las para a prática de posturas em pé. Vale lembrar que são alternativas paliativas até que você adquira o seu MAT. Existem diversas marcas no mercado, inclusive com ofertas online. Sugiro que procure em lojas de artigos esportivos e entenda as opções, sempre lembrando das regras de aderência.

6. Analise a necessidade de acessórios

Eles podem favorecer a prática para alunos com menos flexibilidade. Os blocos de EVA são uma ótima opção para quem não alcança o chão em uma postura de flexão, por exemplo, pois é leve, firme e aderente ao solo. No início, caso não tenha o bloco, substitua por um livro de capa dura com uma grande espessura, porém com uma ressalva: o livro é pesado e isso pode atrapalhar na hora de deslocá-lo. Então, utilize-o apenas até você adquirir o bloco de EVA. As faixas ou cintos são uma ótima opção também para pessoas que não alcançam os pés ou as mãos em algumas posturas. Existem faixas e cintos no mercado, mas opções caseiras são muito bem-vindas, desde que sejam firmes e resistentes.

7. Tenha almofadas firmes e volumosas

Elas são essenciais para seu conforto em algumas posturas sentadas, pois a força e flexibilidade nas costas, pernas e abdômen ainda não são suficientes para manter a coluna ereta. Com a almofada, é possível evitar dores na coluna, lombar, virilha e pernas. É possível fazer substituições com o cobertor dobrado e dois blocos de EVA.

8. Faça um momento de meditação

Para entrar em concentração plena na hora da prática. Permaneça com a coluna reta e o pescoço no prolongamento da coluna, como se as vértebras se deslocassem, abrindo espaço entre elas e entre os órgãos abdominais. As pernas ficam enraizadas no chão, confortavelmente. Ombros, braços e musculatura da face ficam relaxados.

9. Respeite seus limites

Inicie com asanas mais simples e vá gradualmente aumentando a complexidade dos exercícios. A evolução na prática requer tempo e dedicação.

10. Busque orientação de profissionais

É muito importante adquirir conhecimento e experiência para ter segurança na prática. Por isso, se possível, recorra a dicas e consultoria de pessoas que trabalham com isso.

11. Aplicativos

Caso você não saiba por onde começar, quais posições fazer e o período a praticar, baixe um aplicativo de yoga no seu celular. Existem diversas opções e modelos para que te ajudarão a iniciar essa nova etapa na sua vida.

