Conheça 4 hábitos bucais para ensinar aos filhos desde cedo

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Leve seu filho para consultas regulares com o dentista. (Foto: Reprodução)

Já diz o ditado: é cedo que se aprende. E não seria diferente com a saúde bucal dos pequenos. Limpar a boca do seu filho é indispensável para que problemas bucais como o mau hálito e o acúmulo de placa bacteriana não prejudiquem o crescimento dos primeiros dentinhos. Por isso, listamos 4 hábitos bucais para ensinar seus filhos desde cedo. Confira:

1- A importância da escovação

O hábito de escovar os dentes três vezes ao dia deve ser ensinado desde cedo aos pequenos, de maneira que se torne uma atividade prazerosa e cotidiana pelo resto de suas vidas.

2- Fio dental todos os dias

Tão logo a criança tenha habilidade para tal, o hábito de usar fio dental deve ser inserido no dia a dia do pequeno, a fim de evitar acúmulo de bactérias e a temida placa bacteriana.

3- Alimentação equilibrada

Ter uma boa alimentação não é benéfica apenas para nossa saúde física, ela também influencia diretamente na saúde bucal das crianças. Evite doces e alimentos ultraprocessados, grandes vilões da boa dentição.

4- Consulte o dentista com frequência

Leve seu filho para consultas regulares com o dentista. Quanto mais cedo ele se acostumar com esse hábito, maiores as chances de que ele continue a segui-lo ao longo da vida.

Creme dental paras as crianças

A pasta para os pequenos deve ser diferente conforme a idade da criança e suas respectivas necessidades de flúor. Quando surge o primeiro dente, a escovação já deve ser iniciada. A escovação com pasta com flúor deve ser sempre realizada por um adulto, orientado pelo odontopediatra ou pais. Se a escovação será conduzida por um outro cuidador sugere-se realizar a escovação com creme dental sem flúor. Até que a criança desenvolve uma boa destreza manual para a correta higiene e movimentos, a escovação deverá ser supervisionada sempre.

Não há contra-indicação para o uso de cremes dentais com 1500ppm de flúor, assim como o creme dental dos adultos, entretanto, fiquem atentos para não deixar os cremes dentais ao alcance dos pequenos, e atentem para a quantidade do produto que deverá ser colocada na escova. De 0 a 2 anos, deve-se utilizar a quantidade de meio grão de arroz; de 2 a 6 anos, a quantidade de um grão de arroz e acima dos 6 deve ser do tamanho de um grão de ervilha.

A frequência da escovação também deve ser de 3 vezes por dia, principalmente se a criança costuma comer muitos doces ou bebidas com açúcar, como sucos adoçados e refrigerantes. Além disso, adultos e crianças devem evitar dormir sem escovar os dentes, pois o açúcar fica mais tempo em contato com os dentes devido à diminuição na produção da saliva durante o sono, o que aumenta as chances de cáries.

